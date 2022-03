￼Castro Marim celebra Dia do Teatro com as viagens de Gulliver

O concelho de Castro Marim vai comemorar o Dia Internacional do Teatro, a 27 de março, com a peça “As Viagens de Gulliver com Escala em Portugal”, que será apresentada no auditório da Biblioteca Municipal pelas 15:30, anunciou a associação Odiana.

O espetáculo em Castro Marim tem entrada gratuita, uma duração de 50 minutos e é dirigido a pais, jovens e crianças a partir dos seis anos.

Esta peça de teatro é uma adaptação do livro infanto-juvenil com o mesmo nome, de Luísa Ducla soares, baseada no clássico de Jonathan Swift, pelas mãos da Companhia de Teatro Infantil ATRAPALHARTE.

As inscrições podem ser feitas através da internet ou do telefone +351 281 531 171.