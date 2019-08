10 dias de animação na maior Fatacil de sempre

A poucas horas de começar a 40ª edição da Fatacil, a expetativa é “enorme”. Durante os próximos dez dias, são esperadas mais de 180 mil pessoas na cidade de Lagoa, num recinto que foi aumentado para acolher mais expositores e visitantes. Mais uma vez, o cartaz musical apresenta artistas bem conhecidos do público, a começar já amanhã pelos Xutos e Pontapés

É já no final da tarde desta sexta-feira, 16 de agosto, que começa a Fatacil – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa. A organização, a cargo da autarquia local, alimenta uma “expetativa enorme” para esta que é a 40ª edição do certame. A cerimónia de inauguração vai contar com a presença do ministro da Agricultura, Capoula Santos.

“Durante dez dias, vão passar pela Fatacil milhares de pessoas, que valorizam a feira com as suas tradições, memórias e desejos. Em 2019, esta feira está a dar passos firmes na aposta do público do futuro, sem perder a sua capacidade de aprofundar as suas raízes e tradições”, adianta a Câmara de Lagoa, que atribuiu o mote “40 edições, 40 novidades” a esta edição.

Entre as novidades, a autarquia destaca a alteração do palco para o topo poente do estádio Capitão Josino da Costa, naquele que será “um dos maiores palcos que já existiu na Fatacil, aumentando assim a área dos expositores (mais de 700), passando a feira a possuir quase 60 mil metros quadrados, e a possibilidade para receber para 25 mil visitantes diariamente, mais cinco mil que no ano anterior”.

Por outro lado, a organização aposta num cartaz orientado para a juventude, com a criação de uma “fun zone” e uma tenda eletrónica, onde as personagens principais serão os vídeos jogos, os simuladores e até os conhecidos youtubers Tiagovski, Jéssica Pinho, Nuno Moura, Pedro Tim, JaimeDrake, Shutdown, entre outros, que estarão disponíveis para conviver com os mais jovens.

Artesãos trabalham dez dias ao vivo

Mais locais de estacionamento, maior número de bilheteiras e acesso facilitado à entrada do recinto, são outras das novidades da próxima edição da Fatacil, que este ano também terá preocupações ambientais, com a redução do plástico na feira, através da campanha “Mais vale um copo na mão, do que uma dúzia no chão”. Assim, todos os pontos de venda de bebidas estarão equipados com copos recicláveis e reutilizáveis.

Uma das grandes atrações desta mítica feira são os artesãos que durante os 10 dias do evento estarão a trabalhar ao vivo, em atividades tradicionais.

Já no setor equestre, o destaque vai para a estreia nacional de Paco Martos, um cavaleiro espanhol de renome internacional.

A organização destaca ainda a animação que vai decorrer todos os dias, até à hora de jantar, no espaço lounge, que será animado com sunsets musicais e animação de rua, com as já habituais atuações de ranchos folclóricos algarvios.

Ainda no mesmo espaço, a aposta continua a ser o que de tão bom se faz no país, no Algarve, mas principalmente em Lagoa, no que a vinhos diz respeito. Este ano, com a presença de Peso da Régua, considerada a cidade do vinho 2019, distinção atribuído também a Lagoa em 2016. Nesse mesmo espaço, será apresentada a rainha das vindimas de Lagoa, de 2019.

“O cartaz musical tem tudo para ser um enorme sucesso”

“Este é um grande evento que, em termos de notoriedade, chega a rivalizar com a própria notoriedade do concelho. É um certame que ao longo dos anos teve vários altos e baixos, mas é com muito orgulho que digo que esta 40ª edição viu ser reconhecido o seu trabalho com a atribuição do Prémio Cinco Estrelas Regiões. Esta é já uma marca identitária do concelho, que o promove como nenhum outro e que ultrapassa as fronteiras da região e do país. Prova disso é que teremos a visita do primeiro-ministro”, frisou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

O autarca salientou, ainda, que “o cartaz musical que apresentamos tem tudo para fazer desta Fatacil um enorme sucesso”.

Assim, a Fatacil 2019 abre esta sexta-feira, dia 16 de agosto, com os Xutos e Pontapés, que também celebram este ano o seu 40º aniversário.

Seguem-se os concertos de Calema (17), Wet Bed Gang (18), João Pedro Pais (19), Matias Damásio (20), Quim Barreiros (21), Blaya (22), Jorge Palma (23), Mariza (24) e a feira encerra com o concerto de Richie Campbell (25).

O bilhete diário custa 4 euros, enquanto o bilhete para os 10 dias da feira custa 25 euros. Os visitantes até aos 12 anos têm entrada gratuita.