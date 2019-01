Mário Centeno destacado pelo The Bankers

.

O algarvio Mário Centeno, foi distinguido como ministro das finanças do ano por The Banker, publicação do grupo Finantial Times.

O destaque de Mário Centeno deve-se às reformas conseguidas como presidente do Eurogrupo e enquanto ministro das Finanças português.

Aquela publicação de prestígio internacional afirma que Mário Centeno “pode olhar para os seus primeiros 12 meses como presidente do Eurogrupo com satisfação bem merecida”, e destaca a maratona negocial em dezembro passado, a qual dizem ter conduzido à “mais significativa reforma do bloco da moeda única desde a crise da dívida soberana. Foi encontrado acordo em dezenas de aspetos à volta da prevenção e gestão de crises financeiras no futuro”.

A publicação realça ainda que Mário Centeno está a “aquecer” para os próximos grandes desafios: a união bancária e a credibilidade de todo o projeto do Euro.

A publicação do grupo Financial Times relembra que a escolha de Centeno para aquele que é um dos mais prestigiados cargos no bloco europeu foi “pouco usual”,