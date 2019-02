Jovens de Almancil aprendem a prevenir a doença renal (c/Video)

No âmbito da campanha “A vitória contra a doença renal começa na prevenção”, a Associação Nacional de Centros de Diálise (ANADIAL) vai promover duas sessões de esclarecimento na Escola EB Dr. António de Sousa Agostinho de Almancil (Loulé), no próximo dia 8 de fevereiro, entre as 11:25h e as 13:15h.

Esta associação reporta-se como empenhada em “aumentar a visibilidade pública da doença renal e em consciencializar a população para a importância da sua prevenção, mobilizando-a, em particular os mais jovens.

Eis porque se encontra a promover ações de consciencialização, ministradas por médicos e enfermeiros, em escolas básicas e secundárias de norte a sul do país” como explica Jaime Tavares, presidente da ANADIAL, que adianta:

“Esperamos com esta iniciativa contribuir para a promoção de programas de prevenção, que contribuam para reduzir a incidência da doença renal crónica.

Esta A campanha “A vitória contra a doença renal começa na prevenção” conta com o apoio da Associação de Doentes Renais de Portugal, da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Diálise e Transplantação, da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, da Sociedade Portuguesa de Nefrologia e da Sociedade Portuguesa de Transplantação.

A doença

A doença renal crónica carateriza-se pela deterioração lenta e irreversível da função dos rins. Como consequência da perda desta função, existe retenção no sangue de substâncias que normalmente seriam excretadas pelo rim, resultando na acumulação de produtos metabólicos tóxicos no sangue (azotemia ou uremia). Os doentes com diabetes, hipertensão arterial, obesidade e historial familiar de doença renal podem estar em risco de desenvolver esta doença.

Para prevenir a doença renal crónica, é necessário: vigiar o peso; ter uma alimentação saudável, com redução do consumo de gorduras e de sal, bem como das porções; deixar de fumar (os fumadores têm uma probabilidade três vezes maior de apresentar uma função renal diminuída); fazer exercício físico; controlar a hipertensão e a diabetes; não beber álcool; não proceder a automedicação; e fazer rastreios regulares.

O vídeo oficial da campanha pode ser visualizado em:

Video oficial da campanha da ANADIAL

A ANADIAL é uma associação de empregadores que tem como objetivos a defesa dos legítimos interesses e direitos dos centros de diálise privados; a promoção do respetivo progresso técnico e científico; e a criação de valor para o doente e para a sociedade. Atualmente os centros filiados da ANADIAL empregam cerca de 5 mil colaboradores em Portugal. Informação adicional: www.anadial.pt

