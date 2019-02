Petição do PS em Estoi sobre a PSP

O PS – Partido Socialista começou a recolha de assinaturas na manhã de hoje, simbolicamente no Mercado tradicional de Estoi, para a Petição Pública formal a apresentar ao Ministro da Administração Interna, referente à necessidade de reorganização das forças de segurança pública, mormente com reforço, melhoria da adequação e maior proximidade às populações de Estoi – Conceição, Sta Bárbara de Nexe e Montenegro – Faro

Afirmando ter em consideração as últimas iniciativas do Governo na região, mormente as decisões da tutela sobre os organismos de segurança pública e os propósitos de melhoria do seu desempenho e adequação em proximidade às populações em função das caraterísticas locais, requer que se atenda à necessidades de “proceder à instalação de um posto da Policia de Segurança Pública na Freguesia do Montenegro, em Faro”.

Neste ponto dizem que se deve atender “à caracterização populacional daquele aglomerado urbano conforme ao seu crescimento, para mais do dobro, nos últimos 10 anos e pela concentração dos principais equipamentos públicos do concelho cuja fixação atraiu.”

Afirma também “que há muito se justifica, a instalação de um posto territorial da Guarda Nacional Republicana, na área da União de Freguesias da Conceição – Estoi, especificamente na localidade de Estoi, apreciando a sua dimensão e localização intermédia à cidade de Faro e aos demais lugares da Freguesia de Sta. Bárbara de Nexe e pela caracterização populacional assim como à dispersão rural dos respetivos alojamentos”.

Paulo Neves é primeiro subscritor desta petição.