VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

Num espaço curto a imprensa dá nota de sondagens que dão vantagens confortáveis ao Partido Socialista, a última das quais concede-lhe mesmo a maioria absoluta deixando o PSD e a direita a níveis historicamente baixos, com o Partido de Santana Lopes a arriscar-se a não eleger sequer um deputado na futura Assembleia, ele como estão lembrados se tinha proposto eleger no mínimo cinco deputados para o Parlamento Europeu e foi o que se viu. Não lhe ficava mal, tal como outros que por aí andam desde há muito que, calmamente, regressassem a casa.

A confirmar-se a maioria absoluta por parte do PS é resultado que não favorece o debate democrático e pode conduzir a uma política exercida sobre o quero e mando. Mas dela resulta a fraqueza da oposição do principal partido, o PSD, principal responsável por tal resultado, cujas propostas para além de não se entenderem na sua maioria, porque se contradizem a cada passo, não mobilizam as suas hostes, antes promovem e desenvolvem, como é notório, uma guerra interna, e portanto, longe de estimularem mobilização e confiança, produzem efeito contrário.

Encerrarem os trabalhos parlamentares e no quadro de dezenas ou centenas de diplomas aprovados não posso deixar de sublinhar finalmente a aprovação da nova Lei do SNS. É certo que haverá muito que caminhar na próxima legislatura sobretudo quanto ao reforço de meios humanos e técnicos para tornar este serviço público mais eficiente cumprindo os objectivos para que foi criado. Eu próprio posso dar um exemplo, este domingo em que me fui confrontado, aqui onde vivo em VRSA, que por necessidades não urgentes (pulseira azul) senti necessidade de me dirigir ao Centro de Saúde onde a prestar serviço de atendimento estava um médico e uma enfermeira que com toda a compreensiva razão davam prioridade a quem chegava de ambulância porque tinha partido um dedo, crianças que tinham prioridade assim como pessoal muito envelhecido, tudo somado ao fim de mais de duas horas de espera resolvi regressar a casa suportar mais uma noite de insónia para no dia seguinte na Unidade de Saúde do Levante onde tenho médico de saúde em menos de 15 minutos ter sido tratado com a maior simpatia e eficiência. Creio que caberá ao futuro governo tanto quanto resolver as questões maiores atender ao reforço e valorização deste capital humano de que o SNS dispõe.

Voltaram os fogos. Desta vez e creio que não será caso único, sob fortes suspeitas de fogo posto. Por pirómanos doentios, por gente paga ao serviço sabe se lá com que objectivos e interesses, pelos vistos segundo a imprensa já se terá descoberto um dos autores, mas então porque não se diz quem é e ao serviço de quem actua. Francamente não dá para perceber.

E mesmo que os fogos para além de terem ou não mão criminosa se devam à negligência de quem devia em tempo útil limpar terreno e não o fez então que de alguma forma seja responsabilizado porque senão amanhã temos mais uma vez a repetição da história sem que ninguém seja penalizado a não ser os impostos dos portugueses.

Carlos Figueira

carlosluisfigueira@sapo.pt