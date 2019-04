O Grande Auditório da Universidade do Algarve recebe no próximo dia 27 a 14ª edição do Festival de Tunas Mistas. Com início marcado para as 21 horas, este espetáculo é dedicado à música e ao espírito académico.

A edição deste ano leva a concurso a Phartuna – Tuna de Farmácia de Coimbra, a ForTuna – Tuna Académica da Nova School of Business and Economics, a Tuna Médica de Lisboa – Tuna da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e a Tum’Acanénica – Tuna Mista da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria que irão disputar entre si um total de 12 prémios.

Tal como em anos anteriores, a tuna organizadora, a Real Tuna Infantina – Tuna Académica Mista da Universidade do Algarve, aproveita a ocasião para apoiar causas sociais.

Este ano, será feita uma campanha de recolha de alimentos e brinquedos para a Instituição D. Francisco Gomes – Casa dos Rapazes de Faro e para a Associação de Proteção às Raparigas, junto do público e das tunas, que disputarão o prémio “Tuna Mais Solidária”.

Para além do espetáculo principal na noite de sábado, 27, terão lugar também dois momentos de festa: sexta-feira, 26, a partir das 22 horas, uma festa de receção para as tunas e sábado, 27, depois de terminado o espetáculo. As duas festas são abertas ao público geral e terão lugar também na Universidade do Algarve, Campus de Gambelas.