Eurocidade celebrou Dia da Europa com seminário online

A Eurocidade do Guadiana celebrou o Dia da Europa com um seminário online na manhã desta sexta-feira, 8 de Maio, com representantes dos principais projetos europeus desenvolvidos no território da Eurocidade. Durante todo o mês de maio, haverá, também, encontros digitais com stakeholders do setor de turismo, que poderão ser acompanhados através das redes sociais da Eurocidade.

Como todos os anos desde a sua criação, a Eurocidade do Guadiana celebra com entusiasmo o Dia da Europa, a grande união geográfica e política que promove a junção dos três municípios que a compõem: Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António.

Tradicionalmente no Dia da Europa as instituições costumam organizar visitas a prédios públicos e atividades de massa; no entanto, em 2020, devido à situação causada pelo COVID-19, essas celebrações serão realizadas digitalmente.

No caso da Eurocidade do Guadiana, as celebrações continuarão durante todo o mês de maio começando nesta sexta-feira, quando terá lugar um seminário focado em experiências e projetos de cooperação transfronteiriça que estão a ser desenvolvidos, ou foram desenvolvidos recentemente, no território da Eurocidade.

Participaram no evento representantes de instituições como a Secretaria Geral de Ação Externa do Governo da Andaluzia, o Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças da Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia, o Fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional, federações de empresários, tecido associativo, representantes das Universidades do Algarve de Huelva, bem como da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET), para que o conjunto da fronteira hispano-lusa estivesse representado na reunião.

“A Eurocidade do Guadiana não deixou de funcionar nem um único minuto, apesar das dificuldades causadas pelo COVID-19. Acreditamos na Eurocidade e estamos convencidos de que é uma ferramenta perfeita para potenciar o nosso”, disse a Presidente da Eurocidade e Presidente do Município de Ayamonte, Natalia Santos.

Por sua vez, a vice-presidente da Eurocidade Conceição Cabrita e presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, disse: “Em tempos de dificuldades, as uniões fazem mais sentido, todos os participantes do projeto Eurocidade devem estar envolvidos no seu desenvolvimento e aproveitar todo o seu potencial. Pessoalmente, acredito em uma Europa unida e coesa, na qual as diferenças, sobretudo económicas e financeiras, devem ser cada vez mais esbatidas”.

“Este ano, não podemos estar todos juntos fisicamente, mas estamos juntos como cidadãos europeus no impulso desse espírito comum. As empresas e pessoas que vivem na Eurocidade estão a sofrer muito com o encerramento das fronteiras, justamente porque essas relações

intensificaram-se nos últimos anos”, disse Filomena Sintra, vereadora da Câmara Municipal de Castro Marim.

Os projetos europeus juntaram a espanhóis e portugueses e, por vezes a outros parceiros europeus, a trabalharem juntos em diferentes áreas como juventude, meio ambiente, desporto, turismo ou governança. Os projetos europeus estão a contribuir significativamente para melhorar a qualidade de vida dos habitantes da eurocidade, mas especialmente esses projetos promovem a criação de relações sólidas e metodologias de trabalho entre instituições, empresas e cidadãos, de ambos os lados da fronteira, que continuam a dar frutos após a conclusão dos projetos.

Entre os projetos que serão apresentados no ato desta sexta-feira, estará o EuroGuadiana 2020, o principal projeto do Eurocidade atualmente e que representa o primeiro laboratório de governança transfronteiriça da Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia.

As apresentações estarão disponíveis nas redes sociais do Eurocidade do Guadiana e do projeto EuroGuadiana 2020.