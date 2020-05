Teatro das Figuras reabriu bilheteiras e devolve valor de espetáculos cancelados

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Teatro das Figuras, em Faro, anunciou hoje que reabriu ao público a sua bilheteira e que vai devolver o valor dos bilhetes dos espetáculos que foi obrigado a cancelar em virtude da pandemia, se essa devolução for solicitada.

Verifica-se o cancelamento de dois espetáculos, nomeadamente o concerto com a fadista Carminho, previsto para dia 14 de março e o concerto com a cantora Gal Costa, agendado para 9 de abril.

A devolução dos bilhetes destes espetáculos, adquiridos através da bilheteira do Teatro das Figuras, irá fazer-se a partir de dia 2 de junho no horário normal da bilheteira (terça a sábado, das 13:00 às 19:30). As devoluções poderão ser realizadas diretamente na bilheteira física ou em alternativa, através de transferência bancária. Para os que forem devolvidos na bilheteira é necessária a apresentação dos bilhetes físicos. Caso a opção seja a transferência bancária, o portador dos bilhetes deverá endereçar um email para bilheteira@teatrodasfiguras.pt com uma imagem (digitalização ou fotografia) dos bilhetes e um comprovativo do NIB para posterior transferência.

Devoluções de bilhetes adquiridos na bilheteria online, em www.bol.pt ou nos pontos de venda

aderentes, deverão ser solicitados através do respetivo canal.

Relativamente a todos os outros espetáculos que foram reagendados, como sejam o FIT (IN) – 4 de fevereiro de 2021, o bailado Romeu & Julieta – 12 e 13 de fevereiro de 2021, A Flauta Mágica do ciclo Quem tem Faro para a Ópera? – 30 de janeiro de 2021, as sessões do espetáculo O Meu Amigo Robot – 27 de setembro, 25 de outubro e 13 de dezembro de 2020, o concerto de Camané e Mário Laginha – 16 de outubro de 2020 e, de acordo com o Decreto-Lei n.o 10-I/2020 e a Lei no 19/2020 de 29 de maio, os bilhetes adquiridos são válidos para as novas datas desses espetáculos, não havendo lugar a restituição do valor.