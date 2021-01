Exposição de foto Algarve/Andaluzia começa quinta-feira em formato online

Começa amanhã, 28 de janeiro, às 18:00 (hora portuguesa), a II Feira de Arte Contemporânea Transfronteiriça, que este ano se desenrolará online, através do site www.feriatransfronterizadearte.com e terá como quadro virtual de referência a cidade de Tavira, anunciou a organização espanhola do evento, sediada em Gibraleon.

O certame contará com a participação da A-NAFA (Associação e Núcleo de Amigos Fotógrafos do Algarve) e Câmara Municipal de Tavira, além da Associação de Amigos do Olontia, Câmara Municipal de Gibraleón e Conselho Provincial de Huelva.

A partir de amanhã até ao próximo domingo, 31 de janeiro, qualquer internauta poderá ter acesso a todos os conteúdos desta edição, incluindo apresentações, mesas redondas com artistas, críticos e especialistas, bem como atividades complementares como concertos, recitais poéticos, projeções de videoarte, bem como apresentações, afirma a organização, que destaca a participação de Cobos Wilkins e Juan Manuel Castro Prieto, da sua obra conjunta ‘Luchino Visconti passa Riotinto’, editado pela Associação de Amigos da Olontia.

Às 18.00 horas (hora portuguesa) será inaugurada a Feira, com a participação da presidente da Câmara de Tavira, Ana Paula Martins, da presidente da Câmara de Gibraleón, Lourdes Martin Palanco, do presidente da A-NAFA(Associação e Núcleo de Fotógrafos de Amigos do Algarve), João Ribeiro e do Presidente Honorário da Associação de Amigos da Fundação Olontia,Pablo Sycet Torres.

Em seguida, será feita uma visita guiada virtual às duas exposições paralelas: “Madrid fotografia no tempo da Movida” com obras dos fotógrafos espanhóis mais importantes dos anos 80, e “Nunca fui a Granada”, composto por poemas de Federico García Lorca e Rafael Alberti.

O dia de abertura terminará com o Concerto de Vicky Vega e Mario Pousada.

A Feira de Arte Contemporânea Transfronteiriça é criada como uma feira para artistas do Algarve e Andaluzia e pretende promover conexões entre a arte do sul de Espanha e Portugal, e ajudar a sua divulgação, bem como aumentar um diálogo fluido entre os artistas do Algarve e o sul da Andaluzia.

Todos os anos são selecionados 14 artistas – 7 portugueses e 7 nascidos ou residentes na Andaluzia – para oferecerem uma seleção das suas obras.

