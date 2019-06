1º troféu de obediência canina em Quarteira

Realiza-se no próximo sábado, dia 8, em Quarteira, o 1º Troféu de Obediência, modalidade de desporto canino. A prova é organizada pela escola de treino canino Iron Dog Algarve, no âmbito do seu terceiro aniversário.

Durante a tarde, vários cães serão avaliados pela juíza Teresa Vasconcelos, e pelo comissário Arménio Cunha, nas vertentes de Certificado de Obediência Básica, e ainda classes 1, 2 e 3. A prova está regulamentada pelo Clube Português de Canicultura e é a primeira do ano organizada na região do Algarve.

O programa contempla perto de duas dezenas de participantes oriundos de todo o país, e representantes de várias escolas nacionais, a competirem com raças tão variadas como boxers, pastores alemães e belgas, labradores, golden retriever, cavalier king charles, e diversos cães sem raça definida. O evento é de entrada livre e é apoiado por diversas entidades, entre elas, a Câmara Municipal de Loulé.

João Paulino, experiente treinador de cães profissional, responsável pela escola de treino canino Iron Dog Algarve e organização deste evento, refere que “é muito importante promover e realizar este tipo de provas na região para que haja cada vez mais uma cultura de treino canino e cães certificados com obediência básica”. “Além do mais, apoiamos sempre o desporto com cães. Ajuda as pessoas a manterem-se ativas e a estreitarem os seus laços e ligação com os seus animais, combatendo assim o sedentarismo e apostando num estilo de vida mais saudável. É excelente termos vários binómios em representação da nossa escola a competir nesta prova, e atrair outros binómios de outras regiões para darem o seu melhor em campo”, afirma. “No final, o importante é que tudo corra bem e que todos consigam atingir os objetivos a que se propõe em prova”.

“Noutros países, faz parte da cultura, os donos de cães pertencerem e frequentarem clubes de treino. Ir ao clube representa, não só a oportunidade de treinar o seu animal, como de conviver com outras pessoas com os mesmos interesses, trocar experiências e organizar atividades paralelas. Sobre o dia 8 de junho diz esperar “uma boa adesão, bom ambiente e o máximo de provas superadas com aproveitamento para todos”, explica João Paulino.

A escola de treino canino Iron Dog Algarve existe desde 2016 e tem como objetivo o treino de cães, a participação em competições de desporto canino nacionais e internacionais, organização de seminários de treino, demonstrações e ações de sensibilização, organização de eventos e formação.