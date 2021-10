Silves: Tim é o próximo convidado da série de sessões Lado B

Os ingressos para este espetáculo poderão ser adquiridos através da bilheteira online BOL em: https://cmsilves.bol.pt/ quer nos locais habituais de venda (FNAC, Worten, CTT,EI Corte Inglês e Pousadas de Juventude), com um custo associado de 8 euros

A Câmara Municipal de Silves leva a próxima sessão do Lado B, com Tim, ao Auditório Francisco Vargas Mogo, em São Bartolomeu de Messines, no próximo dia 05 de novembro, às 21:30, anunciou a autarquia.

A iniciativa é promovida pelo Município de Silves e conta com o apoio do Crédito Agrícola de SB Messines.

Os ingressos para este espetáculo poderão ser adquiridos através da bilheteira online BOL em: https://cmsilves.bol.pt/ quer nos locais habituais de venda (FNAC, Worten, CTT,EI Corte Inglês e Pousadas de Juventude), com um custo associado de 8 euros. Poderão, ainda, ser adquiridos no próprio dia do espetáculo, no local, a partir das 20h00, caso haja disponibilidade de bilheteira.

A rúbrica Lado B, promovida pelo Município de Silves, procura apresentar ao público uma versão mais descontraída e intimista dos artistas. Ao concerto, por norma, associa-se uma breve conversa como forma de aproximar o público ao artista.

+ info: tel. 282 440 800 (ext.2742) | cultura@cm-silves.pt

