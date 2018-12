2018: Os acontecimentos que marcaram o ano

Do grande incêndio de Monchique – o maior do ano na Europa – aos avanços e recuos da exploração de petróleo, passando pelo fenómeno crescente dos tornados até à taxa turística que será aplicada em 2019, este foi um ano cheio de acontecimentos. Nesta edição, olhamos para os principais factos e temas que marcaram a atualidade regional em 2018, onde também se incluem o aumento brutal do preço das casas, o incrível ‘boom’ do alojamento local, a ameaça real do Brexit, a eterna promessa do novo hospital e a mortalidade que não pára de aumentar nas estradas da região…

Nuno Couto|Jornal do Algarve