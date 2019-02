2,6 milhões de euros para aproximar Quarteira e Vilamoura

Depois da inauguração, em 2016, da primeira fase do chamado Passeio das Dunas – que liga duas das principais zonas turísticas da região, Quarteira e Vilamoura –, os trabalhos relativos à segunda fase deste projeto arrancam nos próximos dias, num investimento que rondará os 2,6 milhões de euros, anunciou esta semana a Câmara de Loulé.

Na passada segunda-feira foi celebrado o auto de consignação desta empreitada, que pretende constituir-se como mais um passo para a requalificação urbanística da zona costeira poente de ligação entre Quarteira e Vilamoura. Dentro da mesma filosofia, a ideia é dar continuidade ao passeio, desde a zona do Hotel Crowne Plaza até à marina de Vilamoura, ou seja, desde o primeiro apoio de praia (de nascente para poente) até à ribeira de Quarteira.

“O que se pretende é a devolução do espaço público qualificado com valores ambientais, conviviais, de fruição da natureza, sem massas de construção, de descompressão de construção urbana. É uma requalificação que é sinónimo também de renaturalização. Embora este troço entre já numa fase urbanizada dentro de Vilamoura, bastante antiquada, carenciada de ordenamento e embelezamento, a filosofia não deixa de ser essa, fruir a vida, fruir a natureza em espaços abertos, onde é possível conversar, passear com a família, sentir uma proximidade com o mar, com um ambiente desimpedido”, explicou o presidente da autarquia, Vítor Aleixo…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 21 DE FEVEREIRO)