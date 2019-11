Festival Spoken Word em Faro

O Gimnásio Clube de Faro irá apresentar o Terceiro Festival Spoken Word do Algarve, em Faro, que irá iniciar-se no dia 15 de novembro, sexta, pelas 22h03, com o projeto “ A Gaveta da Pedra” de Rogério Cão, acompanhado na guitarra por Tercio Nanook, posteriormente, haverá o Poetry Slam Night com Nuno Piteira e Luís Perdigão. O festival irá decorrer de 15 a 17 de novembro.

No dia 16 de Novembro, sábado, pelas 22H03, terá lugar a “Poesia 21”, uma seleção de 21 poetas portugueses e brasileiros contemporâneos para o século XXI da autoria do grupo “Experiment’arte” fundado por Paulo Pires e Sónia Pereira, acompanhados pelo pianista Carlos Boita. Seguidamente, haverá a presença em palco do projeto “ESTILHAÇOS” de Adolfo Luxúria Canibal, acompanhado ao piano por António Rafael e com a participação de Henrique Fernandes (contrabaixo).”

No dia 17 de novembro será o encerramento do festival, pelas 16H00, com os anfitriões Calceteiros de Letras e a presença de poetas convidados, músicos, dançarinos, seguidos pelo projeto “Somos Som” com Nuno Piteira e Luís Perdigão.

No final haverá a entrega da distinção Calceteiros de Letras (o vencedor será divulgado no próprio dia), que pela segunda vez vai ser entregue a uma entidade que ao longo dos anos tenha contribuído para a difusão de palavra e da poesia de forma criativa e original. O prémio foi elaborado pelo artista João Frank, o autor de vídeo mapping que vai ser exibido na abertura de cada uma das sessões do Festival.

Contudo, destacamos ainda que no dia 16 de novembro, pelas 15h00 haverá um workshop de Poetry Slam, dinamizado por Nuno Piteira e Luís Perdigão, para quem quiser iniciar a arte de declamar poesia em público.

O Poetry Slam “é uma prática em torno da palavra, que tem na sua base várias regras que envolvem a performance e poesia original dos seus participantes, num tempo limitado a 3 minutos para as suas apresentações, onde tanto o público como júri pontuam cada apresentação de 0 a 10, a ausência de música e acessórios. havendo a atribuição de prémios simbólicos no final” explica o Gimnásio Clube de Faro.

O Gimnásio Clube de Faro localiza-se na Rua Ivens, 12, 2º. Entrada gratuita para sócios com quotas em dia. Bilhete de 3 dias 15€; bilhete de sexta 6€; sábado 10€ e domingo 5€. Poderá adquirir os bilhetes através ginasioclubefaro@gmail.com.