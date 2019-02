A Volta ao Algarve em edição anterior.

Foi apresentada a em Faro, nas instalações da Região de Turismo,

45ª Volta ao Algarve em bicicleta, que de 20 a 24 deste mês, volta a trazer ao Algarve alguns dos melhores ciclistas do pelotão Mundial.

Como referiu na conferência de imprensa Delmino Pereira “apesar da cada vez mais forte concorrência de vários Países do Mundo muitas equipas e muitos ciclistas continuam a preferir o Algarve”.

Vão participar 20 ciclistas do Top 100 Mundial, como Jasper Stuyven(16),Michael Valgren Andersen(18),Arnaud Démare(19),Pascal Ackermann(24),Enric Mas(39),Patrick Konrad(48),Zdnek Stybar(51),Timothy Dupont(52),Dylan Groenewwegen(52),John Degenkolb(66),Mads Pedersen(69),Yves Lampaert(70),Fabio Jakobsen(71),Christophe Laporte(75),Wouter Poels(76),Timo Roosen(79),Edvald Boasson Hagen(80),Jens Debusschere(85),Sam Oomen(93) e Soren Kragh Andersen(100).

A edição deste ano vai contar a presença das três melhores equipas do ranking Mundial de 2018 Deceuninck-Quick Step, Team Sky e Bora-hansgrohe, 9 campeões nacionais de fundo e contra relógio, 12 formações WorldTour, 24 Países representados e as previsões a nível de transmissão são de que a edição deste ano chegará a mais de 150 milhões de lares via transmissão Eurosport.Prova que tem no total um orçamento de 500 mil euros e continua na categoria 2.HC a mais elevada do circuito Europe Tour.

Etapas:

1ª etapa Portimão-Lagos 199,1 kms

2ª etapa Almodôvar-Alto da Fóia 187,4 kms

3ª etapa Lagoa-Lagoa C/R 20,3 kms

4ª etapa Albufeira-Tavira 198,3 kms

5ª etapa Faro-Alto do Malhão 173,5 kms

Equipas Participantes das 18 WorldTour , 12:

Deceuninck Quiuck Step(Bélgica)

Team Sky(Reino Unido)

Bora-hansgrohe(Alemanha)

CCC Team(Polónia)

Groupama-FDJ(França)

Lotto Soudal(Bélgica)

Team Dimension Data(África do Sul)

Team Katusha Alpecin(Suíça)

Team Sunweb(Alemanha)

Trek-Segafredo(Estados Unidos da América)

UAE Team Emirates(Emirados Árabes Unidos)

Equipas Continental Profissional

Wanty-Groupe Gobert(Bélgica)

Cofidis Solutions Crédits(França)

Caja Rural-Seguros RGA(Espanha)

W52/FCPorto(Portugal)

Equipas Continentais:

Aviludo-Louletano

Efapel

LA Alumínios-LA Sport

Miranda-Mortágua

Rádio Popular-Boavista

Sporting/Tavira

UD Oliveirense-InouBuild

Vito-Feirense-PNB

./ LUIS SANTOS