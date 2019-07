50 anos de guidismo celebrados em São Marcos da Serra

Entre os dias 27 de julho e 3 de agosto, vai ter lugar, São Marcos da Serra, o III Acampamento Regional do Algarve, da Associação Guias de Portugal. No âmbito das comemorações dos 50 anos de guidismo no Algarve, todas as companhias do Algarve estarão a acampar juntas nesta freguesia do concelho de Silves.

“Comemora-se este ano 50 anos de guidismo na região do Algarve, tendo começado as primeiras reuniões de guias no ano de 1969, em Faro”, recorda a Associação Guias de Portugal (AGP), frisando que “ao longo destes 50 anos as guias estiveram presentes em mais de 10 locais, tendo passado pelo movimento gerações e gerações de raparigas e mulheres”.

Para assinalar o marco, aquela que é a maior associação juvenil feminina em Portugal, e com presença em seis concelhos no Algarve, organizou o III Acampamento Regional, que contará com a presença de 200 guias do Algarve em campo, guias convidadas de Santarém e guias internacionais vindas da Irlanda.

A Associação Guias de Portugal é uma associação assente no voluntariado que promove o guidismo – movimento de educação não formal, baseado no método de Robert Baden-Powell.

Tem como missão proporcionar às raparigas e jovens mulheres a oportunidade de desenvolverem o seu potencial como cidadãs universais responsáveis, através de um método próprio: atribuição gradual de responsabilidade, fomentando o trabalho de grupo e a sua autonomia, comprometendo-se com a comunidade onde estão inseridas, tendo como espaço privilegiado de formação o ar livre.

Na região do Algarve, as guias existem desde 1969 e contam hoje com companhias em funcionamento em Faro, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão e Tavira.