58 turmas do Algarve querem ser “Heróis da Fruta”

Está a decorrer em todo o país o concurso escolar “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável”, em que as crianças partilham através de vídeos originais as lições que aprenderam ao longo do projeto sobre estilos de vida saudáveis e convidam os adultos para eleger os finalistas de cada distrito através do seu voto.

No distrito de Faro, são 58 as turmas que abraçaram o desafio, criando vídeos nos quais a população pode votar. Faro, Lagos, Loulé, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António são os concelhos representados na lista.

A votação, aberta a todo o público, decorre até às 10h00 do dia 29 de março. Serão apurados 100 finalistas: os três mais votados e os dois com mais “gostos” no youtube, de cada distrito ou região autónoma.

Mário Silva, presidente e fundador da Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) e mentor do projeto “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável”, lembrou que “cada voto em qualquer vídeo dos heróis da fruta reverte como donativo para a ‘Missão 1 Quilo de Ajuda’, o nosso fundo social que nos permite oferecer gratuitamente fruta nas escolas, apoiando a inclusão de fruta no lanche escolar dos alunos mais carenciados do país”.

Mário Silva acrescentou, ainda, que “todas as pessoas que votarem nos vídeos dos heróis da fruta ficarão também habilitadas a ganhar fantásticos prémios imediatos”. São mais de três mil experiências à escolha para festivais, parques aquáticos, zoológicos, museus, aquários, centros de ciência viva e parques de diversões.