65 anos a lutar pelo destino do Algarve

Há um tempo em nós, que nunca se cala e que tem sido o fascinante e persistente património do Jornal do Algarve, no esburacar e edificar de todas as dignidades de que deve ser feita a vida das pessoas e das coisas…



Sempre, sem o mais leve desvio, na defesa e valorização, da VILA e da PROVÍNCIA, que o viu nascer, do País e das proximidades com as suas fronteiras, tendo aqui como importantes referências, Espanha, com o Guadiana a levar e a trazer recados, e todas as outras, onde o Jornal do Algarve chegava e continua a chegar, apesar das renovadas gerações de emigrantes, para quem o nosso jornal, era a mais bela carta de amor.



Fronteiras, como Marrocos, França, Itália, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, Brasil, Venezuela, Argentina, Estados Unidos da América, ou ainda, onde havia um SOLDADO ou um MARINHEIRO, vilarealense ou algarvio, em todas as trincheiras ou rios, de Angola, Guiné, Moçambique e muito antes ou a par disso, na própria Índia.



E mesmo daqui partimos e chegámos, à Madeira e aos Açores, sobretudo, à Ilha do Pico, onde em certa altura da história mais recente, também tínhamos ali, uma pequena comunidade de vila-realenses operando no sector conserveiro.



Desde 30 de Março de 1957 que o Jornal do Algarve dá voz aos sinos, para que neste tanger, se replica constantemente, não sinais de um ataque aéreo, mas antes, o aprofundar da matriz das exigências, das reivindicações contra a mão estendida;



Da credibilidade, contra a avareza e a mentira;



O não recear o confronto, contra a falência dos valores e da democracia;



A transparência, contra a neblina humana;



A riqueza da defesa do Algarve e do País, contra a pobreza, os falsos profetas e os idiotas;



O reconhecimento do Jornal do Algarve, como um parceiro inequívoco, contra os que se julgam donos disto tudo.



E quando na primeira edição escrevíamos, de forma clara e sem entrelinhas, ou guiados por outras letras já editadas, que queríamos ser a voz do Algarve, fomos avançando em cada número, desde José Barão a Luísa Travassos, passando e parando aqui durante alguns minutos, pelo Director in memoriam Fernando Reis, sem deixarmos de evocar, António Barão, José Manuel Pereira ou José Cruz, que nunca perdemos nenhum dos sinais das nossas origens.



Fomos inovadores, livres, transparentes.



Anunciámos a cultura, a música, a segurança, o aeroporto, o ensino industrial, as pescas, a agriculturas, os recursos hídricos, a economia, o património artístico, cultural e religioso;



Anunciámos os homens e as mulheres, os políticos, os homens de negócio e os governantes, mesmo sabendo que alguns nos iam e continuam a enganar.



Anunciámos a saúde, a região administrativa, o hospital, a ordem, as conservas, a industrial naval, a cortiça, o desporto.



Anunciámos o derrube dos ódios, mas nunca nos deixámos intimidar, levando a nossa voz à Europa, ao Mundo, aos lugares onde estivesse um de nós: vila-realense, algarvio, português.



Anunciámos a apanha da conquilha, os pomares, a alfarroba, a geringonça, a extrema-direita e também demos voz aos metafóricos, aos poetas, aos escritores, aos cineastas, aos hoteleiros;



Anunciámos a utopia, a liberdade, a construção civil, as autarquias, o silêncio dos governantes, as atrocidades feitas ao Algarve e o seu desenvolvimento, a chegada do ensino industrial;



Anunciámos a pobreza, o COVID19, todas as guerras, incluindo a que nos caiu agora sobre os ombros, com a destruição da Ucrânia e a nossa infantilidade, NOSSA DA EUROPA E DO RESTO DO MUNDO, e os medos perante o conflito.



Anunciámos o turismo como o nosso maior MAR PARA A NEVEGABILIDADE DA VILA, DA PROVÍNCIA E DO PAÍS.



Anunciámos a revolta, o 25 de Abril, o 25 de Novembro, a UNIVERSIDADE DO ALGARVE.



Anunciámos a corrupção, os bandidos e os que são medalhados até por roubar.



Anunciámos o miserabilismo dos caminhos de ferro da Região, e a falta de visão na ligação entre o SOTAVENTO E O BARLAVENTO, onde está tudo como no primeiro dia e o constante e estranho adiamento do HOSPITAL CENTRAL

Anunciámos a ecologia, o ambiente…



Somos, desde 30 de Março de 1957, todo o mundo, em todos os momentos, porque tal como ontem, hoje continuamos a exigir, porque aqui o doce da vontade de credibilizar, de fazer, TAMBÉM NUNCA AMARGOU.

Neto Gomes