65 anos do “Times”

O tempo não corre, voa», como diz a sabedoria popular, expressão de a que me ocorro para passar num lampejo estes 65 anos de vida do «Times», como com afecto e dedicação o «Patrão José Barão», se lhe referia.



Era o fim do mês de Março daquele ano (1957) quando se concretizou o ensejo de um grupo de dedicados vilarrealenses e amantes, até á exaustão, do Algarve, a «Terra Mãe».



Uma ideia que geminou, conversas após conversas, ali na Praça do Marquês ou à beira – Guadiana, de que «era preciso dar voz a esta região esquecida».



Foi um grupo entusiasta e determinado que lançou o «Jornal do Algarve», sem preverem de quanto viria a ser importante para a Região. A Redacção estava em Vila Real de Santo António, terra de profundas tradições jornalísticas, porque o parque gráfico ali existente, respondia plena e qualitativamente às necessidades técnicas de impressão, então existentes.



Todos já nos deixaram, mas fica a saudade da sua lembrança, o gesto acontecido e a obra para a posteridade, que outros têm sabido, com dignidade e querer prosseguir.



De entre eles vem-nos, saudosamente, à memória, o último «Patrão» a deixar-nos na plena lembrança da sua amizade, no equilíbrio justo da sua direcção e na continuidade dos propósitos iniciais que, há 65 anos, fizeram surgir o «Times». Fernando Reis, o sempre lembrado Fernando, marcou uma época e um tempo. Fê-lo com dignidade e verdade, imprimindo-lhe o cunho do verdadeiro e honesto jornalismo.



Como as mulheres também têm o seu luminoso painel no «Jornal do Algarve». Da hora inicial e por aí fora evoca-se, com sentida saudade, D. Ana Baptista Barão, dedicada esposa do fundador e de quanto ela, também sofreu, de modo próprio na Travessa da Palmeira, em Lisboa, para que o «Times» continuasse. Um gesto, uma atitude e um testemunho que hoje se repete com a actual directora, D. Maria Luísa Travassos, viúva do Fernando Reis e a cuja coragem, isenção e valia, prestamos neste 65.º aniversário, a quantos foram gente do «Jornal do Algarve».

João Leal