70ª Taça de Portugal em Basquetebol decide-se no Portimão Arena

Entre 14 e 17 de maio, os melhores clubes nacionais disputam no Portimão Arena a 70ª edição da Taça de Portugal em Basquetebol – masculinos, estando desde já garantido um espetáculo desportivo de alto nível.

A final a oito da popular competição, que remonta à época 1943/1944, abrirá com o apetecível derby açoriano entre o Lusitânia e o Terceira Basket, primeiro dos jogos de apuramento para as meias-finais, segundo ditou o sorteio realizado no dia 27 de fevereiro, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão. Os caprichos da sorte também determinaram que os dois açambarcadores do troféu – SL Benfica (22 taças) e FC Porto (13) – só se defrontarão na final, caso atinjam a partida decisiva.

A anteceder o sorteio, o diretor de competições da Federação Portuguesa de Basquetebol, José Pinto Alberto, expressou o desejo de que o Portimão Arena “se encha em todos os jogos com gente a vibrar, uma vez que a Taça de Portugal tem tudo para ser um grande cartaz promocional para a modalidade junto dos jovens da região”. Essa vontade foi perfilhada pelo presidente da Associação de Basquetebol do Algarve, Eduardo Cruz, que fez questão de sublinhar “as magníficas capacidades de Portimão para acolher eventos desta envergadura.”

Coube a Teresa Mendes, vereadora do Desporto na Câmara Municipal de Portimão, dar as boas vindas aos atletas e dirigentes dos clubes participantes no sorteio, antes de revelar que a verba recolhida na bilheteira reverterá integralmente para a secção de basquetebol do Portimonense, “de modo a que o clube também promova a modalidade a nível do desporto adaptado e crie condições para o surgimento de equipas femininas.”

A responsável lembrou ainda os objetivos pretendidos por Portimão enquanto Cidade Europeia do Desporto ao longo do presente ano, sublinhando o facto de existirem no concelho cerca de 250 basquetebolistas nos diversos escalões, “número esse que desejamos aumentar.”

A Federação Portuguesa de Basquetebol transmitirá toda a competição através de streaming, assegurando a RTP2 emissões em direto das meias-finais e da final.

Os ingressos para os jogos de apuramento e meias-finais custam 3 euros, ao passo que a entrada na final custará 5 euros, sendo possível a aquisição de um passe no valor de 10 euros, que permite acesso a todas as partidas.

CALENDÁRIO

Quinta-feira, 14 de março

Jogo 1 – SC Lusitânia x Terceira Basket Club (18h00)

Jogo 2 – Barreirense Dif Broker x FC Porto (20h30)

Sexta-feira, 15 de março

Jogo 3 – UD Oliveirense x Imortal AlgarExperience (18h00)

Jogo 4 – SL Benfica x Ovarense Gavex (20h30)

Sábado, 16 de março

Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2 (15h00)

Vencedor do Jogo 3 x Vencedor do Jogo 4 (17h30)

Domingo, 17 de março

Final (17h30)