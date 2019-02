A Mito Algarvio, Associação de Acordeonistas do Algarve, comemorou o seu 7º aniversário com a “Grandiosa Festa do Acordeão”.

Sediada na antiga escola primária do Barrocal, em Altura, em instalações cedidas pela câmara municipal de Castro Marim, a Mito Algarvio tem vindo a trabalhar no sentido de afirmar Castro Marim como “concelho capital do acordeão no Algarve”.

Nas comemorações do aniversário, que foram ao mesmo tempo uma homenagem ao acordeão e aos acordeonistas algarvios, estiveram reunidas cerca de 600 pessoas, que têm acompanhado e contribuído para o desenvolvimento do trabalho desta associação.

O 7º aniversário da Mito Algarvio foi

marcado pelas performances de prestigiados e premiados acordeonistas, como o

atual campeão mundial Peter Maric (Sérvia), Tino Costa, Maria Adélia Botelho,

Nélson Conceição, Tiago Conceição, Sérgio Conceição, Maria Palma, Rodrigo

Maurício e o jovem acordeonista Hugo Madeira.

A autarquia local vindo a apoiar e a estimular o trabalho da Associação Mito Algarvio, porque o mesmo “enriquece o património do concelho, preservando e promovendo a história do acordeão e, ao mesmo tempo, trabalhando na sua contemporaneidade”.