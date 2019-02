80 atletas disputam Torneio de Pólo Aquático de Lagoa

Ex-campeões e jovens promessas de pólo aquático vão encontrar-se em Lagoa, já no próximo dia 16 de fevereiro, no IV Torneio de Pólo Aquático, que se vai realizar nas piscinas municipais de Lagoa.

Aberta a praticantes federados e não federados, com idades entre os 10 e os 45 anos, esta quarta edição do Torneio de Pólo Aquático deverá acolher cerca de 80 atletas inscritos em equipas de Lagoa, Portimão, Santarém e Cascais.

As quatro equipas vão defrontar-se durante a tarde deste terceiro sábado de fevereiro, com jogos do escalão sub-14 mistos, a partir das 14h00, e a partir das 17h30 os sub-18 masculinos. Para o final da tarde, a partir das 18h30, estão marcados os jogos de “absolutos e masters” com a participação de ex-campeões.

Promover o pólo aquático como modalidade menos conhecida de alguns públicos, conquistar novos atletas e mostrar as boas condições que Lagoa reúne para a prática desportiva, estão entre os principais objetivos da organização deste torneio, da responsabilidade do município de Lagoa.