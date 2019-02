Recursos Humanos foi tema em análise no sector turístico

A Delegação Regional do Algarve do IEFP, IP, em colaboração com a Região de Turismo do Algarve e as Associações Empresariais, reuniu com os diretores de recursos humanos dos principais Grupos Hoteleiros do Algarve.

A preocupação é a escassez de mão de obra qualificada na região, a captação e fixação de novos recursos oriundos de outros mercados, a melhoria da qualidade do emprego e são as necessidades de formação contínua dos trabalhadores do setor.

Durante a reunião, foram auscultadas as perspetivas para 2019 e abordadas as formas de “organizar e concertar respostas a problemas com que o setor se debate.”

Durante a reunião, onde esteve presente mais de uma dezena de Grupos Hoteleiros, foram ainda abordados aspetos legislativos de grande importância para a região, como seja os contratos intermitentes, o novo regime da Segurança Social para o trabalho dos jovens em período de férias escolares, bem como o programa FormAlgarve.

As condicionantes decorrentes da “falta de alojamento e as ineficiências do sistema de transporte público foram referências permanentes da generalidade dos Grupos Hoteleiros”. Na reunião, “numa região em que o setor turístico tem marcadas características sazonais, os problemas da rotação do pessoal e as dificuldades na fixação de jovens na atividade”, foram temas presentes. Em matéria de formação contínua dos trabalhadores do setor, foi referida a importância da concertação da oferta formativa entre os diversos operadores, bem como a oferta formativa do IEFP durante a época baixa para os desempregados sazonais.

Durante a reunião foram ainda avaliados os canais de comunicação entre o IEFP e as empresas do setor, e lançadas pontes para uma melhoria desses canais.

O IEFP pretende realizar no corrente ano, estando já em preparação a próxima com as entidades da Economia Social, que contará com a colaboração do Centro Distrital da Segurança Social.