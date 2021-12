Portimão avança com mais dois pontos de testagem gratuita

A Câmara de Portimão vai disponibilizar à população dois pontos de testagem gratuita à covid-19, na zona ribeirinha e no pavilhão Portimão Arena, para reforçar as medidas de prevenção e combate à pandemia, anunciou esta semana o município.

O anúncio do reforço da testagem, que começará a funcionar esta quinta-feira, surge depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter anunciado que os espaços comerciais passam a ter uma limitação de um cliente por cada cinco metros quadrados e que os clientes passam a ter de apresentar um teste negativo no acesso a hotéis e alojamentos turísticos.

Nos dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 01 de janeiro passa também a ser obrigatório um teste negativo à covid -19 (antigénio feito em farmácia ou PCR) para acesso a restaurantes, casinos e festas de passagens ano.

Estas medidas, que incluem o teletrabalho obrigatório, o encerramento de creches ou o encerramento de discotecas e bares a partir de 25 de dezembro, anteciparam em uma semana as medidas de contenção que Governo tinha anunciado em novembro para o período entre 02 e 09 de janeiro de 2022, no qual as escolas também vão estar encerradas.

“Vão estar disponíveis testes gratuitos na zona ribeirinha da cidade, junto ao Coreto, e no Portimão Arena”, anunciou o município de Portimão, no distrito de Faro, justificando a medida “como forma de reforçar as medidas preventivas de combate à pandemia, para mitigar os riscos potencialmente associados a esta quadra” de Natal e passagem do ano.

A mesma fonte referiu num comunicado que os cidadãos de Portimão passam a “ter ao seu dispor mais dois pontos de testagem gratuita à covid-19”, com a autarquia a “suportar todas as despesas de operação e logística inerentes à realização de testes gratuitos”.

A realização dos testes vai estar atribuída à delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa, esclareceu o município, indicando que, na zona ribeirinha, o serviço está em funcionamento nos dias 23, 27, 28, 29 e 30 de dezembro, das 09:00 às 12:00 e das 15:00 e as 19:00, enquanto nos dias 24, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro apenas abrirá das 09:00 às 13:00.

“Para além deste novo ponto, e já a partir do dia 24 de dezembro, o Algarve Biomedical Center (ABC) passará também a realizar testes gratuitos à covid-19 no interior do Portimão Arena às segundas, quartas, sextas-feiras e domingos, das 16:00 às 19:00, no sentido de reforçar a capacidade de testagem, pelo menos, até ao próximo dia 09 de janeiro”, acrescentou.

A autarquia sublinhou que, nesta área de testagem, “quem pretender marcar testes por esta via deverá recorrer desde já à plataforma do ABC, em: https://abc.masterinsoft.com/abc-biomedical-center-comparticipado-sns/”.

“Ambos os locais foram criados em articulação com as autoridades de saúde regionais e locais, no sentido de possibilitar a realização de seis testes gratuitos por mês, conforme foi ontem anunciado publicamente pelo primeiro-ministro, António Costa”, argumentou o município.

A mesma fonte recordou que, além destes novos pontos de testagem, é também “possível realizar testes rápidos antigénio (TRAg), de uso profissional e comparticipados” em cinco farmácias da cidade.

O município informou ainda que o Centro Municipal de Vacinação, no Parque de Feiras e Exposições de Portimão, vai fechar no Natal, entre 24 e 26 de dezembro, e na passagem do ano, entre 31 dezembro e 01 de janeiro, dando cumprimento à decisão anunciada pelo Governo de permitir o descanso nesta data aos profissionais de saúde que integram este esforço vacinal.

