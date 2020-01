Praia de Faro: GNR apreende 66 quilos de bivalves a 11 pescadores sem licença

A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Olhão, apreendeu na segunda-feira 66 quilos de bivalves, com valor estimado de 600 euros, na praia de Faro.

No decorrer da fiscalização que visou a preservação de espécies marinhas, salvaguarda da fauna e flora das zonas costeiras e o controlo de captura ilegal de bivalves, os militares detetaram 11 homens a capturar bivalves sem a respetiva licença.

Os infratores foram identificados e elaborados os respetivos autos de contraordenação por excesso de captura com recurso a utensílios e captura sem ser titular de licença, cujas infrações são puníveis com coima até 50 mil euros.

Os bivalves apreendidos foram restituídos ao habitat natural.



