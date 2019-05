A Arte de Cestaria nas Furnazinhas

António Gomes abriu as portas da sua oficina e mostrou ao Jornal do Algarve como produz os seus cestos. O mestre começou a aprender com os artesãos da terra e desde os 11 anos que cria as suas artes com canas. Num tom de brincadeira o mestre disse que “para aprender teve que partir muita cana”. Se quiser realmente aprender esta arte poderá ainda assistir ao último workshop de cestaria na oficina do Mestre António Gomes, no próximo dia 25 de maio em Furnazinhas, verifique a hora no site da Câmara Municipal de Castro Marim.

Advertisements