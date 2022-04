A ausência de gente do Algarve no Governo de António Costa

Tal como ontem o desinteresse pela PROVÍNCIA é o mesmo, sem esquecer que Lisboa fica na província da Estremadura

Estávamos a 30 de Março de 1957, quando o Jornal do Algarve chamava à capa, o artigo que abaixo transcrevemos, A influência da Província em Lisboa, por sentirmos, que encaixa como uma luva, no pensamento escrito, que vamos desenvolver um pouco mais adiante. Lembramos que o artigo em questão não vem assinado, mas será sempre, pelas suas funções, da responsabilidade do Director José Barão.

“A influencia da província em Lisboa”



POR mais de uma vez, temos lido e ouvido queixumes acerca do desinteresse com que se encara em Lisboa as pretensões e necessidades da Província. Estes lamentos são muitas vezes justificados, e daí e desde sempre a má vontade do português provinciano contra o Terreiro do Paço – símbolo do Poder e, portanto, a força discricionária que desatende os brados dos reclamantes. Se é certo que as repartições públicas nem sempre despacham com a presa que se deseja e as necessidades que as circunstâncias exigem, não é menos certo que essas repartições não se localizam, todas elas, na famosa praça que é o orgulho da capital. Podemos mesmo afirmar que grande parte dos departamentos que têm que ver directamente com as soluções que interessam à Província estão afastados do Terreiro do Paço. Logo, há que distribuir ressentimentos não só por este e mais expressivamente pelo seu símbolo equestre, mas por toda a Lisboa.



Há também um aspecto curioso e que pouca gente tem dado conta – é aquele que nos mostra que quem manda em Lisboa não são propriamente os lisboetas, mas os provincianos. Assim temos como Presidente do primeiro Município do País um provinciano. Provinciano é o Presidente do Conselho e oriundos da província são grande número de membros do Governo. E podemos dizer, sem cairmos em flagrante erro de cálculo, que mais de setenta por cento dos habitantes de Lisboa são naturais de terras da província.



E se alguém duvidar, dê-se ao incómodo de consultar a secção necrológicas dos diários da capital, e verificará que apreciável número dos que morrem nasceram fora da cidade. Quer dizer que o volume de provincianos em Lisboa é superior ao dos indígenas.



Mas temos outros elementos que demonstram que, afinal, que pontifica na urbeolissiponense é o homem da província. Cremos que dos directores dos nossos diários apenas um é natural de Lisboa, e entre os jornalistas profissionais, número superior a setenta por cento é oriundo da província.



Quem manda, então, em Lisboa? São os lisboetas ou são os provincianos? Não há dúvida que é a gente da província que tem nas suas mãos a grande parte dos lugares proeminentes e dos postos de mando. Logo, parecerá ilógica a queixa da Província, porque ela se dirige àqueles que, afinal, são seus filhos e ilógico parece o comportamento destes que desatendem ingratamente os apelos dos seus patrícios.



Mas não é nada disto! A máquina do Estado é hoje tão complicada que leva tempo a obter-se dela a solução de um problema, que à primeira vista, parece fácil de arrumar.



Por maior empenho que se dispense ao assunto, a verdade é que tem que se vencer, não diremos resistências, mas os emaranhados embaraços da burocracia que demoram e desactualizam, por força da sua complicada engrenagem, a arrumação dos problemas provinciais. Não há, pois, má vontade de Lisboa. Acusar a capital do País de querer prejudicar a província é leviandade. Quando muito, poderão apontar-se certos interesses particulares e certas conveniências pessoais que lesam alguns aspectos do progresso e da economia regionais. Quanto ao resto, não há razão para expor Lisboa no pelourinho e cobri-la e impropérios. E não, porque quem manda em Lisboa são, afinal, os provincianos. O que acontece, às vezes, é estes esquecerem das terras onde nasceram.”



E se já naquele tempo, mais concretamente a 30 de Março de 1957, quando o Jornal do Algarve chegou pela primeira vez às mãos do seus leitores, a capital do País e as posições chaves do Governo e mesmo dos órgãos da comunicação social, já tinham um volume de combatentes da província, mas que mesmo assim a mesma reclamava a lentidão das soluções, o peso burocrático e o virar de costas aos problemas, fará hoje, 63 anos depois, onde a rapaziada da província não manda nada e o Governo de António Costa, bem alfacinha, até se esqueceu de incluir um algarvio.



É que aqui em baixo, a malta habitua-se ao rebuçado, isto é a alguém, em que possamos confiar, que nos possa representar e nos servir, pois nos últimos tempos alguns algarvios ou representes do Algarve – até já tivemos um Primeiro-Ministro (Cavaco Silva),- têm aparecido nas tabuletas do Poder, sei lá, Filipe Madeira, Macário Correia, Patinha Antão, Carlos Martins, Vítor Neto, José Apolinário, Miguel Freitas, Jamila Madeira ou Jorge Botelho e depois quando não somos premiados, primeiros estranhamos e depois entranhamos.



Claro que também sabemos que nem sempre, os nossos representantes têm peso, mas sobretudo, tempo e espaço, de forma, primeiro diplomática e depois musculada, assim a modos de baterem com a porta, para lutarem contra os sucessivos abandonos com que vêm tatuando a nossa ansiedade em relação às necessidades do Algarve.



Ele é as portagens, o preço dos combustíveis, a eletrificação da via-férrea (linha que serve Faro/VRSA e vice-versa) é quase a mesma que foi assente no acto inaugural.



Ele é o Hospital Central, as ligações aéreas, a Barra do Guadiana e o golpe mortal que foi dado ao Porto de Pesca de Vila Real de Santo António, apesar dos grandes investimentos feitos pela Docapesca, onde o pescado ou o marisco, chegam em barcos com rodas, isto é, em camiões.



Ele é o turismo, as vias de comunicação, a EN125 cada vez mais decepada e trágica para quem a cruza.



Ele é o afogamento dos centros de saúde, dos cuidados continuados, do desespero de quem tem que socorrer gente por todo o concelho de Alcoutim e na bem ficada zona serrana de Tavira.



Ele é a distância, cada vez mais solitária, para quem tem que socorrer gente, como nós, em Sagres, Vila do Bispo, Aljezur, Maria Vinagre.



Ele é as falhas existentes na necessidade de Lares da 3.ª Idade, Creches, Jardins de Infância, professores, escolas.



Ele é e a velha sebenta que não nos engana e por isso damos conta de existência de nove Deputados, que há poucos dias tomaram posse na Assembleia da República, certamente na defesa do Algarve e dos seus concidadãos, das pessoas, que neles votaram o que equivale a dizer em que confiaram o voto.

Também temos esperança que o GRUPO DOS NOVE, que estes e outros problemas sejam resolvidos e muitos outros concretizados

Outra vez a Regionalização e o Grupo dos Nove



Fala-se a todo o momento, assim a modos, como quem nos atira terra para os olhos, que a Regionalização, claro votada e aprovada, pode vir a ser a grande vassourada que o Algarve precisa.



Vamos por partes. Não sou contra a Regionalização, mas os outros lugares do País, também não têm Regionalização e tem práticas e hábitos de desenvolvimento que o Algarve não tem.



Recebem verbas, que o Algarve não recebe.



E nem têm a importância que o Algarve tem na economia do País, mas mesmo assim, somos assombrados por decisões que em nada protegem e favorecem a região.



A morte dos Governos Civis, foi o desprender do eixo por onde girava a rosa dos ventos que dava equilíbrio ao Algarve. E agora, a Administração Regional, vive ao sabor de vento, ele próprio desorientado e incapaz de nos mostrar o rumo.



E é isso que preocupa e causa espanto ao cidadão comum, pois sendo certo, que vivemos num sistema democrático, o País também está a ser vitima de algumas indecisões que podem discalibrar o sistema, a par de vislumbrarmos momento a momento, uma mão cheia, grande mão, de portugueses bem colocados na vida, com grandes reformas, que o curriculum e a folha de serviço/ trabalho não o justificam, e que nessa altura da vida, andam de reunião em reunião a discutir o sexo dos anjos, coisas de nada, com tanta coisa que há no Algarve para fazer e que o Algarve exige.



Acreditamos e confiamos no Grupo do Nove Deputados, e talvez esta denominação do Grupo dos Nove, seja inspiradora para a certeza e confiança de um trabalho que proteja os valores da cidadania e a mais profunda valorização da democracia, e que o Algarve seja a onda maior das suas preocupações, mas também a onde maior das suas decisões e concretizações.



Sabemos que os tempos são outros, mas não podemos voltar a 30 de Março de 1957, onde a malta de Província mandava em tudo, e vivia de costas para as Regiões que os viu nascer.



E apesar de já terem passado 65 anos, afinal A INFLUENCIA DA PROVÍNCIA EM LISBOA, poderá vir a ser agora uma dádiva. Têm a palavra, o GRUPO DOS NOVE. Porque eu, continuo confiadamente tatuado em António Costa.

Neto Gomes