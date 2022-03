A chama olímpica da democracia

O Jornal do Algarve mereceria ser classificado como Tesouro Regional. É uma dádiva que vai de Vila Real de Santo António à ponta de Sagres. Assim foi com José Barão, assim continuou desde António Barão a Fernando Reis, e por certo, assim continuará a ser com Luísa Travassos”, começa por dizer Carlos Albino ao JA, no âmbito do 65.º aniversário.

Carlos Albino



Para o jornalista, a sua passagem pelo JA foi um “trajeto longo, com nome próprio e antes do 25 de Abril com vários pseudónimos”.



“Tudo isso fica muito bem a adormecer no arquivo do Jornal do Algarve que já é um arquivo histórico. Gratas memórias”, acrescenta.



Carlos Albino esteve diretamente ligado ao desenrolar dos acontecimentos da Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 1974, uma vez que foi responsável pela emissão da senha do início das operações militares.



“Na vigência da ditadura e quando a informação por papel imperava sem alternativa, o Jornal do Algarve foi dos poucos jornais do distrito que, por assim dizer, mantiveram a chama olímpica da identidade da região, e na vigência da democracia tem sido um dos bastiões que têm defendido a identidade algarvia acima das escalas locais parceiras diretas do centralismo do Estado que tem penalizado o sul do país”, refere.



Natural de Loulé, Carlos Albino recorda que o JA “nunca abdicou da sua linha editorial de defesa da regionalização” e assumiu-se desde a sua fundação “como jornal provincial”.



Em relação ao setor do turismo, Carlos Albino afirma que “este jornal cumpriu o melhor possível a sua missão, nos primeiros anos da sua existência”, enquanto que relativamente à mobilidade e as suas respetivas infraestruturas foi e espera que continue a ser “tribuna fiável das reclamações legítimas da região”.



No entanto, Carlos Albino considera que o turismo “em pouco ou nada tem ajudado a imprensa regional” e que “está por aparecer um esforço e uma cultura de parceria”.



“Turismo e imprensa regional vivem como um em nada precisasse do outro, quando muito em circunstâncias de celebrações efémeras”, explica.



Já sobre a área da saúde, “ai de quem fica doente”, salienta Carlos Albino, pois “há anos e anos que a saúde é o cancro da região apenas suavizado com a radioterapia dos breves períodos eleitorais”.



“O Jornal do Algarve já deveria ser a voz forte da região que se fizesse ouvir em Lisboa, mas Lisboa precisa de tradutor e de prótese auditiva”, acrescenta.



Para Carlos Albino, “os jornais não inventam a sociedade – vivem desta, para esta e nesta” e devem ser um obstáculo ao subdesenvolvimento de uma região.



“A imprensa regional com os seus meios relativos, locais ou mesmo de escala regional, tem seguido, no Algarve, esta linha. Mas não há milagres. Não é por acaso que o número de jornais tem diminuído drasticamente na região e que os jornais resistentes estão em contraciclo com os jornais de outras regiões”, refere.



Carlos Albino considera que “o Algarve está mal servido quanto a informação e quanto a opinião publicada enquanto a informação e a opinião não deixar de se apresentar como uma federação mediática de interesses municipais e ofícios correlativos”.



No entanto, o jornalista torna claro o “notório o esforço do Jornal do Algarve, entre dois ou três jornais, para contrariar esta situação que é grave”.



G.D.