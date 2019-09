“A corrida mais louca” volta à Mexilhoeira Grande

A 3ª Grande Corrida de Carrinhos de Rolamentos da Mexilhoeira Grande, no concelho de Portimão, está marcada para o próximo domingo, mas a festa começa logo no sábado. Este ano, a prova vai contar com mais de 60 participantes, sendo que a organização espera mais de 3500 pessoas nas ruas da vila

A vila da Mexilhoeira Grande, no concelho de Portimão, vai ser palco este fim de semana da “grande e mais louca corrida de carrinhos de rolamentos”. A prova volta a realizar-se na Rua Francisco Bivar, no centro desta vila, com muita animação nos dias 28 e 29 de setembro.

O evento ganhou forma há dois anos pelas mãos de um grupo de entusiastas, formado por Dario Martins, Marta Sofia, Sílvia Reis, João Gorgulho, Luís Moreira, Fernando Santos, Marco Gonçalves e Joel Filipe Duarte, com a parceria do Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense (CIRM).

O sucesso foi imediato e, logo no ano de estreia, a corrida contou com 46 carrinhos e 53 participantes divididos pelos carrinhos. Além disso, a corrida atraiu muito público à Mexilhoeira Grande, “mais do que alguma vez se esperava”. “A nossa expetativa nem era muito grande em relação a carrinhos e participantes, quanto mais a público, mas a verdade é que a Mexilhoeira foi inundada com mais de duas mil pessoas a assistir”, lembram os jovens entusiastas.

No ano passado, o evento voltou a ser um “enorme sucesso”, contando com 52 carrinhos de rolamentos e com cerca de 3500 pessoas que assistiram e aplaudiram os pilotos que desciam a rua nos seus bólides artesanais, salienta a organização, adiantando que as expetativas para este ano são novamente de “casa cheia”.

Esta terceira edição é organizada pelo Clube de Instrução e Recreação Mexilhoeirense (CIRM) e Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande, contando já com mais de 62 inscrições, 28 patrocinadores e o mesmo grupo de entusiastas que em 2017 lançou o mote para reviver a sua infância…

Leia a notícia completa na edição em papel.

Nuno Couto

Fotos: PRIMO