A corrida mais luminosa do País está de regresso a Portimão

Depois de dois anos de interregno devido ao contexto pandémico, a Neon Run está de regresso a Portimão na noite de 12 de agosto, voltando a encher as ruas da cidade de luz e de animação.

O recinto da Neon Run situa-se na zona ribeirinha, junto ao edifício da antiga Lota, e abrirá postas às 20h00. O sinal de partida para a corrida e caminhada mais luminosa do país será dado entre as 21h30 e as 21h45, com direito a aquecimento prévio ao som da música de dança.

Mais do que uma nova forma de fazer desporto, a Neon Run 2022 constitui também uma abordagem original ao conceito de entretenimento, estando garantida a animação antes e depois da corrida/caminhada de cerca de 4 quilómetros, a percorrer em clima de festa.