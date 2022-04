Prontos. Acabámos de chegar aqui, para nós um tempo então impensável, de onde emerge o 48.º aniversário da Revolução de Abril, isto é, do 25 de Abril de 1974.



E a afirmação de um tempo então impensável, é que pelo caminho ficaram mais de duas gerações, que por motivos vários, não resistiram aos acontecimentos trazidos pelas enxurradas da vida e é por esses desaparecidos, que ficamos em penitência e oração, dizendo-lhe, que os que por aqui andam, pelos menos os que sempre tiveram uma ética e uma constante exaltação, às vezes de protestos, pelos valores da Liberdade, tudo farão, enquanto lhes for possível para honrar e manter ao vento a bandeira dos valores da Democracia.



Claro que não tem sido fácil e esse nosso sermão apelativo é tão evidente, que até os que governam Portugal, têm a consciência, que a Democracia não pode deixar ninguém para trás, e que de igual modo o florir das desigualdades, é o que alimentam a combustão para o surgimento de partidos antidemocráticos, que encontram na palidez desses promotores o habitat para as suas idiotices e o crescimento dos valores antidemocráticos.

Todos sabemos que o mundo está em permanentes mudanças, todavia, que elas aparecem de forma tão continuada, era o exagero dos mais optimistas.



As sementes do ódio estão em roda livre, e o que então ia com benzeduras e paninhos quentes, é agora uma espécie de medo, que vai criando à volta dos mais débeis um cordão sanitário, que não só não lhes permite a fuga e a consequente libertação, como os tornam em farrapos numa sociedade livre.



Vamos até Paris, apenas durante duas ou três linhas, apenas para sublinhar, que mundo é este, que caminho rumaram os governantes das chamadas nações mais desenvolvidas, que respostas deram à ansiedade e às necessidades do seu povo, quando nas horas finais das eleições francesas, governantes de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, por exemplo, não só telefonaram a Macron a lhe dar todo o apoio, como lavraram textos a favor do agora reeleito Presidente da França, pois a eleição da Senhora Le Pen iria trazer grandes e graves problemas aos países aqui sublinhados e consequentemente à própria Europa, pondo em causa tal como a conhecemos, e que o reforço das relação Le Pen/Putin, seriam pasto para essa fogueira.

Continência à bandeira nacional, enquanto sobe ao mastro no Edifício da Câmara Municipal de Loulé, tendo como Guarda de Honra, os Bombeiros Municipais de Loulé



Por agora, voltemos às ruas, às praças, aos becos, às avenidas, aos parques, a todos os lugares onde se deixou para trás os 48 anos do 25 de Abril de 1974, e comecemos agora o que chamamos o ANO ZERO DA LIBERDADE, uma espécie de ajuste de contas, entre os 48 anos de Ditadura e os 48 anos de Liberdade.



E só não manifestamos o termos fascismo, porque dia a dia, ao longo de anos, entregaram a conquista e o destino da liberdade aos antifascistas, aos que estiveram nas cadeias. Sim, é um facto que lhes devemos esse combate constante na linha da frente, mas na longa retaguarda, num amplo campo de batalha, em trincheiras a céu aberto, que luta travaram e que humilhações sofreram os operários conserveiros, os pescadores, os camponeses, os metalúrgicos, os estudantes.



Que opressão sofreram os professores, os músicos, os escritores, os poetas, a multidão de gente anónima, que se procuravam libertar da cruz do sofrimento, perante um Estado Novo tão cruel e desumano, que os 48 anos de Democracia, não conseguiram enterrar, e aqui ali, com presunção, corrupção, compadrio, perante os olhares e intervenção da mão da justiça, sempre contra os mais necessitados, parece só estar adormecido.



Afinal tal como ontem, não podemos alimentar o futuro, apagando com uma borracha a opressão e deixar agora, que 48 anos depois e mais uns dias, andemos sem saber que novo rumo poderemos dar à história que começa agora a arquitectar-se e que nos permita, nos próximos dois anos, até que os holofotes iluminem o cinquentenário da Revolução de Abril, com a certeza de que a efeméride nos virá devolver um País mais sério, menos corrupto, com uma justiça que tenha piedade para com os mais desfavorecidos, e que por agora vai tornando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres.

Coro Infantil de Loulé, interpretando Grândola Vila Morena, sob as ordens do Prof. Ricardo Silva



É um facto, que todos as vozes que emergiram na abertura do ano judicial, funcionaram como um coro e sem desafinar, lançando o verdadeiro olhar sobre o que se passa, mas que este alertar, não seja mais, como em situações anteriores, um inquieto verbo de encher.



As comemorações dos 48 anos do 25 de Abril, encheram o País de canções de ontem e até descobrimos que os jovens de agora, nem sabem a letra de Grândola Vila Morena, como se a juventude, ficasse na ilusão de acreditar no futuro, sentada à sombra de uma azinheira, de quem nem sabe a idade.



Ou então, como quem nunca aprendeu ou esqueceu a letra deste belo poema de Sophia DE Mello Breyner:

Esta é a madrugada que eu esperava

O dia inicial inteiro e limpo

Onde emergimos da noite e do silêncio

E livres habitamos a substância do tempo.

Ninguém é dono da Democracia, ainda que não se deva, nem por um segundo, esquecer a luta travada pelos militares, soldados e marinheiros. Gente de todos os ramos das Forças Armadas, que lutaram nos diferentes cenários de Angola, Guiné e Moçambique, sem esquecermos o que se passou no Estado da India, Goa Damão e Diu. E talvez agora, as novas gerações e as que nos seguiram, vejam na inquietude da dor mais profunda, o que se passa em território ucraniano, e daí se permitam perceber melhor, os combates que fizemos em todos os lugares do País, para que a guerra acabasse e os nossos militares regressassem aos Quartéis.



E quantas mães choraram. E quantos filhos ficaram por casar, não apenas, como diz o poema, para que o mar fosse nosso, mas antes, para que fossemos donos do nosso destino.

Dr. Carlos Albino, usando da palavra como Personalidade Convidada, tendo como tema: As Instituições Democráticas



É preciso que a Democracia não deixe ninguém ficar para trás, mas a verdade, é que existem sinais perturbadores, não apenas da clara inconsciência moral, assente na corrupção, diga-se na corrupção permitida, pois tem uma justiça, que está mais preocupada com o aluguer de uma casa, do que com os que nos roubam de noite e de dia, e que aproveitam o dinheiro do roubo, para anular prazos, articular defesas, e fazer estremecer as ordens dos tribunais.



48 anos depois do 25 de Abril de 1974, ainda ouvimos discursos que apelam ao regresso do fascismo, da ditadura, do ódio, para que o povo possa continuar sem vez, nem voz.



Confiemos no futuro, que tem começar a lançar à terra as raízes da esperança, no combate à fome, na defesa de uma saúde mais digna, para que os portugueses comecem a acreditar e a confiar, pois também sabemos que uma maioria absoluta, nunca terá uma tarefa fácil, pois as situações que se começam a viver, podem ser a ignição para greves e outras vozes que apelativas da justiça social, podem arremessar pedras à tranquilidade que o País precisa, numa terra, onde exista profundas diferenças e vazios entre classes e as franjas dos impostos e a sanidade com que se aumentam os combustíveis, parecem o desenho inquieto de uma montanha russa.

Neto Gomes