A emblemática Nau Victoria vai estar na marina de Lagos

A Nau Victoria, a réplica do navio do século XVI que deu a volta ao mundo com Fernão de Magalhães e Elcano vai estar em exposição na marina de Lagos entre 26 e 31 de outubro com visitas gratuitas, anunciou a organização.

A Nau Victoria é uma réplica do navio que, entre 1519 e 1522 realizou a maior aventura marítima da história: a Primeira Volta ao Mundo dos capitães Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano.

Durante a permanência da Nau na marina de Lagos, haverá um programa de visitas gratuitas, visitas guiadas para estabelecimentos de ensino e palestras de especialistas sobre as façanhas marítimas hispano-portuguesas. A réplica foi construída em Espanha, em 1991, resultado de um longo processo de investigação histórica levado a cabo por Ignacio Fernández Vial, o projetista e construtor do navio que se baseou em fontes documentais, crónicas, tratados náuticos do século XVI, e iconografia da época, o que lhe permitiu determinar as principais características da embarcação.

Nos últimos dez anos, este museu flutuante e navio-escola soma milhares de milhas navegadas, com visitas aos principais portos em toda a Espanha, Europa e EUA, e conta com mais de 6 milhões de visitantes em todo o mundo. Em 2004, para comemorar a primeira volta ao mundo, a Nau Victoria partiu de Sevilha numa viagem à volta do globo. Entre 2004 e 2006, esta réplica navegou 26.894 milhas e visitou 17 países, sendo a primeira réplica histórica a circum-navegar a terra.

A presença da Nau Victoria em Lagos está inserida na programação da Mostra Espanha, uma iniciativa bienal espanhola que se iniciou no mês de setembro e que prevê a organização de mais de 40 atividades culturais até 2022 por todo o país com o objetivo de promover o dinamismo e a criatividade das indústrias culturais espanholas atuais.

