A emigração de são-brasenses para a Argentina em debate

O fenómeno migratório de São Brás de Alportel na primeira metade do século XX, quando a Argentina se assumia como destino preponderante, vai estar em foco na Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro, amanhã, 13 de novembro, como tema da conferência “A Emigração Portuguesa para a Argentina”.

Quase todas as famílias são-brasenses partilham histórias de emigração para a Argentina… histórias de despedidas longas e de saudade que serão recordadas.

O encontro, com início marcado para as 18h00, será orientado pelo Prof. Dr. Marcelo Borges, autor do livro: “Correntes de Ouro: Emigração Portuguesa para a Argentina em Perspetiva Regional e Transatlântica”.

Uma iniciativa de participação gratuita, promovida pelo Município de São Brás de Alportel e integrada no programa mensal de atividades da Biblioteca Municipal.