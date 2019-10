A Escola do Gelado abre em Albufeira

Depois do grande sucesso da primeira experiência no Algarve, a Escola do Gelado abre espaço próprio em Albufeira e os primeiros cursos decorrem no final do corrente mês.

Com sede no Porto, mais concretamente em Vila Nova de Gaia, A Escola do Gelado é a primeira escola do país na área da gelataria profissional e a única totalmente especializada na produção de gelado artesanal natural bio, dirigida sobretudo para profissionais da área que pretendam enveredar pelo setor da gelataria profissional e abrir o seu próprio negócio. Todavia está também aberta a amantes e entusiastas da área que sejam bons apreciadores de gelado artesanal bem como a profissionais de outras áreas HORECA – hotéis, restaurantes e pastelarias – que pretendam desenvolver os seus conhecimentos neste setor. A Escola conta já com 3 anos, mais de 150 alunos formados e mais de três dezenas de negócios no mercado.

“É muito enriquecedor obter comentários de clientes que, produzem toneladas de gelado por ano, e reconhecem que a qualidade dos nossos gelados, e sorvetes, é incomparável, diferenciador e exclusivo. E tudo porque ensinamos os nossos alunos a dimensionarem a sua própria receita, sem a utilização de conservantes ou corantes artificiais. O conhecimento que partilho é veramente italiano”- quem o diz é Vítor Carvalho, Diretor e Gelato Master d’A Escola do Gelado.

As formações já agendadas, e ainda com as últimas vagas em aberto são: Curso de Iniciados (28 e 29 de Outubro), Curso de Picolés (30 Outubro), Curso Chapa Fria (31 Outubro) e Workshop Prático de Gelataria Artesanal (2 de Novembro).

As formações decorrerão na Rua Fernão Lopes, 21 FCC, 8200-279 Albufeira, e as inscrições devem ser efetuadas através do e-mail info@aescoladogelado.pt ou do número de telefone +351 917 418 170.

Sobre A Escola do Gelado

A Escola do Gelado é uma escola vocacionada para a formação de geladeiros, que pretendam aprender a produzir o verdadeiro gelado artesanal italiano. Dirigida a profissionais, empreendedores ou simplesmente amantes desta delícia, A Escola do Gelado compromete-se a ensinar, através da partilha de saber de profissionais altamente qualificados, as melhores e mais modernas técnicas e procedimentos para o fabrico de gelado artesanal.