A Escola e a Vacina contra o Populismo

OPINIÃO | BEATRIZ CALAFATE

A escola é um espaço de eleição de educação para promover o pensamento crítico. Proporciona o respeito pela posição do outro, levando-nos a considerar a necessidade de compreensão das singularidades e diferenças. Acrescentemos uma rotina de responsabilidade pessoal e comunitária, o conhecimento rigoroso e metódico da vida e das coisas e a compreensão de culturas, de nações, do mundo.



A escola fornece um horizonte mais amplo no qual a criança ou o jovem inscrevem as suas vidas. Daí a importância de uma educação da responsabilidade e do compromisso e, necessariamente, a necessidade do compromisso social.



O papel da escola pública é entendido como um elemento de crucial importância na educação para a responsabilidade cívica: é que a escola pública, é uma escola para todos e de todos, é parte integrante da vida da cidade democrática. A escola pública reúne todas as condições para “vacinar” os jovens contra todas as formas de populismo e demagogias .Só assim será possível travar o crescendo dos radicalismos a que assistimos com preocupação. A formação é a forma mais eficaz de promover a construção do espírito crítico,o amadurecimento de ideias e o pensamento, cultivando o debate e a partilha de ideias, o respeito pelas diferentes opiniões e a possibilidade de se chegar a consensos. Temos de travar o crescimento do populismo que impede o exercício em liberdade da diversidade de pensamento e de exercício cívico que ameaça o estado democrático. Simultaneamente há que sublinhar, numa perspetiva de educação e formação ao longo da vida, a importância estratégica da educação não-escolar, da educação não-formal, da educação de adultos, realçando a responsabilidade social e educativa de instituições não escolares tais como os meios de comunicação, a publicidade e as redes sociais.



Não podemos deixar os nossos jovens vulneráveis a informações sem veracidade que veiculam mensagens de violência, que visam manipular através do medo, do menor discernimento sobre os temas debatidos. Vivemos, com a presente crise sanitária, as condições propícias para o aumento do populismo. Assistimos já, neste momento, em Portugal à divulgação de ideias fraturantes, nomeadamente o plano de confinamento específico para a população cigana (racismo) a rejeição de libertação dos presos (lei e ordem) ou à reprovação das comemorações no Parlamento das Comemorações do 25 de abril.



Apresenta-se urgente a tarefa dos Professores e Educadores deste País para garantir uma educação democrática e inclusiva com a sustentabilidade dos conhecimentos basilares de ética, justiça e do direito social às nossas crianças e jovens.

Beatriz Calafate

Professora – Dirigente Sindical do SPZS

