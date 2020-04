À espera de Perséfone

OPINIÃO | VASCO PRUDÊNCIO

Os Antigos Gregos associavam o início da Primavera ao regresso de Perséfone a casa. Relembro o mito em poucas linhas: Hades, o Deus do Reino dos Infernos e do Mundo dos Mortos, raptara Perséfone, filha de Démeter, Deusa da Agricultura e das Colheitas. A mãe, irada, decretou que nenhuma semente deveria germinar; que nenhuma parte da Natureza se deveria manifestar enquanto a sua filha não regressasse a casa. Perséfone eventualmente retorna, mas por ter ingerido comida no Reino dos Infernos – um bago de romã – fica para sempre ligada e obrigada a regressar aos braços de Hades durante a maior parte do ano. O mito enquadra e explica deste modo o início da Primavera: só quando Perséfone regressa a casa é que a natureza tem a permissão da sua patrona, Démeter, de se manifestar. E daqui se depreende, também, a representação da estação como uma época de renascimento, de renovação.

No tempo em que agora vivemos, porém, esta parece ser, citando maldosamente Steinbeck, a Primavera do nosso descontentamento. Vivemos num tempo de incertezas.

Diariamente, como milhares de portugueses, procuro recentrar os propósitos e objetivos da empresa, cuja gestão compartilho fraternamente com uma amiga há cerca de sete anos, com um contexto em permanente mudança. Tenho, porém, a felicidade imensa em trabalhar com um grupo que repetidamente discute sobre o ofício – no caso, a gastronomia, termo plural que em si encerra facetas técnicas, mas também culturais e, por isso, coletivas. E a nossa primeira impressão é a de que se é a paixão gastronómica a primeira responsável pelo modo de vida que adoptamos, será ela, também, a que nos permitirá vencer criativamente a presente crise.

Cremos que esta malha de incertezas começa, em primeiro lugar, por ser uma oportunidade para se questionar e redefinir algumas das coordenadas do ofício, e que poderemos resumir em algumas ideias base:

– De que forma a crescente redução de fontes de bens alimentares nos pode tornar mais próximos dos produtores locais e, com este incremento, potenciar as economias da região?

– De que modo poderemos utilizar a nossa criatividade e conhecimento de heranças gastronómicas em favor do mundo circundante? Ou seja, de que forma é que um restaurante se pode tornar um efetivo agente social e não apenas um seu mero subsidiário?

Naturalmente associado a esta última questão, qual o papel educacional que um estabelecimento de restauração pode ter na sensibilização para as técnicas, mas também para a produção sustentável e ecológica? Ou seja, qual o impacto efetivo que os restaurantes e cada um dos seus conceitos têm na comida confecionada por cada um de nós entreportas?

Em todas as problemáticas salientadas, encontramos um ponto comum: a possibilidade de encararmos a presente crise, com todo o manto de incertezas que a mesma comporta, com uma nova oportunidade em recentrar e redimensionar o nosso ofício num mundo que, garantidamente, pode beneficiar da nossa ajuda e experiência. Há poucas horas, por exemplo, li que o chef Rui Silveira, recentemente galardoado com uma estrela Michelin, fechou o seu restaurante e passou a dedicar o seu tempo a preparar refeições sociais, em regime de voluntariado, juntamente com a sua equipa. Parte da nossa equipa de cozinha encontra-se, neste momento, a dinamizar um blog sobre aproveitamento e desperdício alimentar (www.despensasemdispensas.blogspot.com). Um pouco por toda a parte, algum cozinheiro ou gastrónomo utiliza a sua experiência e conhecimento em prol da sociedade. E, no presente momento, mais do que um louvável empreendimento, é uma necessidade comunitária.

Infelizmente, no ponto em que nos encontramos, nem tudo são escolhas. Há muito que de nós não depende. Mas parte, sim. E em algum momento, em alguma fase, todos podemos, como Perséfone, não permanecer com Hades e regressar à Primavera•

Vasco Barbosa Prudêncio

Chef de Cozinha “A Venda”