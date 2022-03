A estupidez da guerra e seus comentaristas apressados

OPINIÃO | LEONARDO GOLDBERG

A guerra que irrompeu na Ucrânia levantou debates intensos entre os intelectuais de todos os países. Tais discussões colocam diversas categorias em questão: bipolaridade geopolítica, imperialismo, expansionismo da NATO, adoção de lados e direitos humanos. Mais importante do que definir, a partir de um sentido exato, uma posição no conflito, seria refletirmos sobre o papel que diversos pensadores adotam, a partir de um entusiasmo político pontual, que envereda para a futurologia ou para a simplificação da realidade mínima enquanto apoio para o debate de ideias.

Tal entusiasmo pode ser bastante perigoso. Um dos mais conhecidos episódios sobre o tema fora o conjunto de artigos que Michel Foucault escreveu sobre a revolução iraniana. Entusiasmado com a mobilização pela queda do Xá Pahlavi, Foucault não só escreve que a descontinuidade histórica produziria uma “espiritualidade política” renovada, como ao encontrar o Ayatollah Khomeini, explica aos opositores que tal reflexão política deve ser desprovida de ódio. Em síntese, Foucault se anima com o encontro desmedido entre a religião e a política e aplaude uma descontinuidade que desemboca em uma teocracia xiita, causa da perda de direitos políticos em um país que contava com reformas que incluíam o sufrágio universal e a reforma agrária.

Tal acontecimento é icônico e deveria ser referência em relação ao cuidado para adotar posições disruptivas entusiasmadas a partir de matrizes completamente diferentes das que embasam tais pensadores. Outro exemplo é mais recente: a publicação do livro “Sopa de Wuhan” (ASPO, 2020), durante a COVID 19, é prova cabal do descuido que uma parte da mais alta intelectualidade mundial, um verdadeiro Dream Team das universidades, depreende a partir da experiência pandêmica. Na obra, encontramos argumentos que liam a pandemia como uma “invenção” ou um evento que marcaria outra dimensão da relação entre os seres humanos e possibilitaria o comunismo.

É inacreditável que o idealismo político imbuído na filosofia seja tamanho que um evento pandêmico não fosse encarado apenas como um evento pandêmico: danificando os sistemas de saúde, intensificando a crise econômica e esgarçando os laços sociais.

Essas leituras apressadas constituem uma estética própria. O belo livro de Pavinatto, “Estética da Estupidez” (Almedina, 2021), revela que a estupidez encontra na semiótica do excesso de sentido uma verdade última, tão presente na política das redes sociais. Abandonar a estupidez e reinstaurar a dúvida exige coragem do espectador.

Agora, na crise da Ucrânia, testemunhamos o mesmo afã entusiasta sobre uma possível e simples resistência ao expansionismo da NATO como causa do conflito e a rápida posição simpática a invasão da Ucrânia por parte de Putin. Mas, assim como outros acontecimentos geopolíticos escancaram, qualquer posição simpática a Putin por parte de qualquer estrato progressista é, para além de uma via moral, uma contradição aberrante.

Se encaramos o conflito a partir de zonas de influência, a Ucrânia não deveria existir e tampouco Cuba. Se o lemos a partir de uma autodeterminação identitária, a Ucrânia deve existir se se arrisca e persevera na empreitada perigosa de constituir um Estado-Nação, todos fundados a partir do sangue. Se encaramos o conflito a partir de uma matriz de pretensão progressista, é impossível nos identificarmos ao modelo russo, brutal com causas LGBT’s e feministas. Advogar pela invasão por causa da expansão da NATO é jogar o bebê junto com a água suja da banheira e se regozijar pela coragem por detrás do computador. A Ucrânia é mais complexa que a acusação de nazificação e suas milícias violentas em Donbass. Aliás, motivo razoável para a simples anexação de Donbass por parte dos russos.

Mas a jornada se amplificou. A partir do momento em que Zelensky é chamado para abandonar o país e pede não carona, mas munições, fica bastante demarcado um antes e depois. A qualidade romântica é justamente este tudo ou nada, pelas consequências últimas evocadas por um líder. Essa autodeterminação trágica é o que funda Estados-Nações, para além de nossas lupas que pensam mais com o fígado que com os dados.

Leonardo Goldberg

Psicanalista, Doutor em Psicologia pela USP e autor de “O sujeito na era digital: ensaios sobre psicanálise, pandemia e história” (Almedina, 2021).