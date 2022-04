Quem diria que nestes tempos conturbados em que vivemos, quer no desporto como na vida, em que muito mais vai contando o ter e o poder, em detrimento do ser, lembrar o grande mestre – porque grande sábio! – Aristóteles, poderia vir a representar uma decisiva aposta no caminho a seguir, enquanto compromisso para com a (mais) assertiva postura significará a nos virmos a constituir em navegadores com… bússola?!



“Somos o que repetidamente fazemos”, que, reforçando a ideia-pensamento, ainda acrescentava: “Só fazendo melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência deve ser um hábito”, ‘obriga-nos’ o grande mestre a um fazer as ‘coisas’ e a uma atitude de saber: fazer, ser e estar.



Desafio lançado, para eventualmente não ficarmos desiludidos com a esperança de que, com claros objetivos pedagógicos da prática desportiva, a mesma não se reduza, se minimize ao estudo do que acontece nos jornais, no quase sempre imprescindível debate televisivo, na janela permanentemente aberta das redes sociais ou… na rua!

Não nos deixemos anestesiar, face ao entusiasmo que o espetáculo desportivo possa despertar, considerando que ‘habitamos’ numa sociedade, não poucas vezes, injusta, como é a nossa.



Para uma prática desportiva saudável, bem orientada e com objetivos claramente defenidos imperioso se torna ter o contributo de bem formados e competentes agentes desportivos, que não por via dessa semente venenosa assente na demagogia. Demagogia que, em múltiplas circunstâncias, chega ao ponto dos seus ‘influenciers’ serem vistos e ouvidos, até com ar professoral, por uma legião de basbaques que, imagine-se(!), lhe presta uma doentia vassalagem.



Importará, assim, um não declarado aos ‘técnicos de bancada, versus gabinete’…antes com um acreditar, responsável e responsabilizante, proporcionando aos elementos fundamentais do desporto: os praticantes(!) um caminhar na via da sabedoria, da ciência e da reflexão crítica de quantos vão operando neste espaço.



Razão pela qual, outro mestre – porque sábio! – António Damásio, em função do que acontece ‘no terreno’ (onde tudo acontece e se resolve), nos ‘adverte’ de forma sublime(!): “Antes de chegar ao saber, é preciso percorrer o ser e sentir”, que corresponderá a fazer acontecer a D.O.E. (Direção e Orientação de Equipa), verdadeiro processo(!) psicopedagógico.



Fiquemos com a esperança de que, atravessado que foi esse Tempo Pascal de imensa força e significado, não caia em ‘saco roto’, como diriam os antigos latinos: “Non nova sed nove”, que possa ter a correspondência de acontecerem não ‘coisas’ novas, mas de maneira nova.



Por tudo, e em tudo, em respeito para com princípios e valores fundamentais, no desporto como na vida, o êxito, o sucesso não se compra, apenas se deverá merecer!

Humberto Gomes

*“Embaixador para a Ética no Desporto”