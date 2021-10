A Feira de Faro está de regresso

A tradicional Feira de Santa Iria regressa a Faro, entre os dias 15 e 24 de outubro, no Largo de São Francisco, após um ano de paragem na sequência da crise pandémica, anunciou o município.

Este é um dos eventos do género mais participados em todo o Algarve e conta com a organização da AmbiFaro e da Câmara Municipal de Faro. A Feira de Santa Iria, também conhecida como “Feira de Faro”, é uma das maiores e mais antigas feiras do Algarve, que traz à capital algarvia exposições culturais, stands institucionais, diversões, tasquinhas, artesanato e as bancas de venda com vários produtos regionais e nacionais.

Segundo os historiadores, esta feira é anterior ao ano de 1596, altura em que o rei D. Filipe I lhe atribuiu a franquia de “feira franca”.

Antecipando as condicionantes ao estacionamento que o evento acarreta, entendeu a organização reservar o parque de estacionamento da Pontinha, durante os dias úteis, no período de 11 a 26 de outubro para a utilização gratuita da população.

