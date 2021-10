A fotografia do ano de vida selvagem é de fotógrafo de empresa algarvia

João Rodrigues, CEO da empresa algarvia especialista em storytelling visual - a Chimera Visuals, é o vencedor do “Wildlife photographer of the year” e terá a sua fotografia exposta no Museu de História Natural de Londres a partir de 15 de outubro.

Para além de fotógrafo, João Rodrigues é biólogo, realizador, fotojornalista do National Geographic Portugal e fundador da empresa Chimera Visuals, sediada no Algarve, sendo o primeiro português a ganhar o prémio Wildlife Photographer of the Year.

João Rodrigues venceu na categoria “Comportamento: anfíbios e répteis” com uma fotografia de duas salamandras a copular no “mar” de Minde. Na legenda da fotografia vencedora pode ler-se que “João foi surpreendido por uma dupla de salamandras-de-costelas-salientes. Foi a sua primeira oportunidade em cinco anos de mergulhar neste lago, já que ele surge apenas em invernos de chuvas excecionalmente fortes. Teve apenas uma fração de segundo para ajustar as configurações da câmara antes que elas nadassem para longe. Encontrados na Península Ibérica e no norte de Marrocos, as salamandras usam as suas costelas pontiagudas como armas, perfurando a sua própria pele e libertando secreções venenosas, esperando-as seguidamente no seu atacante”.

As imagens vencedoras do concurso deste ano vão estar em exposição no Museu de História Natural de Londres a partir de 15 de outubro e até ao dia 5 de junho.

Os vencedores do concurso de fotografia foram anunciados no dia 12 de outubro.

