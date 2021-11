A história da pesca no Algarve medieval está agora em livro

O autor, José Marcelino Castanheira, apresenta o livro “A Pesca no Algarve Medieval”, no próximo sábado, 13, às 17:00 horas, na sede da Sul, Sol, Sal, em Loulé, divulgou a editora.

A síntese escrita, capta a realidade das pescas algarvias “desde o século XII, período remoto durante o qual o Algarve era ainda o Gharb al-Andaluz, até ao reinado de D. Manuel I, no começo do século XVI.”

Segundo a editora, “A Pesca no Algarve Medieval é um título forte que, só por si, desperta grande curiosidade por se presumir, e bem, que traz conhecimento novo sobre um tempo que, por muito distante, costuma gerar imagens demasiado simplistas ou inferidas de épocas posteriores. Fazer história medieval sobre um tema denso, que exige conhecimento multidisciplinar e cujo rasto nas fontes é muito disperso quando não ausente, era um desafio tão difícil como uma saída de mar das mais duras”.

O evento de apresentação contará com as intervenções dos professores Álvaro Garrido e Luís Filipe Oliveira, da Universidade da Algarve, e terá lugar na Casa do Meio-dia Sul, Sol, Sal, na Rua Sá de Miranda, N.º 23-25, em Loulé.

Sobre o autor:

José Marcelino Castanheira, filho e neto de algarvios, é gestor aposentado da atividade seguradora, com uma ligação de quarenta anos, ao mar e à pesca. A militância política e o associativismo traduzem preocupações com as vivências da comunidade e impelem-no ao exercício e intervenção cívica ativas.

Licenciado em Psicologia, com especialização em Gerontologia Social, é Mestre em História e Patrimónios – variante História do Algarve e Doutorando em Estudos do Património, pela Universidade do Algarve.

É Presidente da APOS – Associação para a Defesa e Valorização do Património Cultural e Ambiental de Olhão e colabora regularmente na imprensa regional.

