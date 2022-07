A mentira, que forçou verdade… a se esquecer!

De há muito que existe, neste por vezes complicado e esquisito futebol índigena, a controvérsia sobre a contabilização, em concreto, dos títulos dos Campeonatos Nacionais disputados entre 1921 e 1928.

Para decidir a questão, a FPF, encomendou um estudo a um grupo de especialistas e, chegados os relatórios, recomendaria o bom senso, seria tempo de analisar e concluir. Conclusão, para, de vez(!), se saber como deveria ficar a lista, particularmente dos campeões nacionais.

Afinal, em recente Assembleia Geral da FPF, realizada no passado dia 29 de Junho, quatro anos decorridos sobre o estudo, o poder instituído decidiu, sem qualquer preparação científica, sem ter estudado os respetivos pareceres.

Donde se infere que de nada, absolutamente nada(!), terão valido os estudos contratados, onde se gastou tempo e dinheiro, pago a um grupo de cientistas e historiadores para a abordagem à história e perceber-se qual a verdade dos factos, tendo daí resultado dois pareceres, como foi possível, então, acabar-se a votar quatro hipóteses? Somos realmente, na área do dirigismo, vezes quantas, complicados e esquisitos, ao ponto de acontecer a mentira a se esquecer da… verdade!

Decisão tão insólita quanto injusta, que acabou por (continuar a) prejudicar, tendo como resultante o não reconhecimento dos títulos de Campeões de Portugal, particularmente ao Marítimo (1925/26), ao Carcavelinhos (1927/28) e, puxando um pouco a brasa…, ao nosso comprovinciano Sporting Olhanense, campeão em 1923/24.

Talvez que em nada possa surpreender a infeliz decisão – que voltará, um dia destes (com mais anos de interregno), a ser colocada numa qualquer ‘banca francesa’… – Decisão com base no malfadado status quo do imobilismo primário e não estudado.

Fiquemos com a expetante esperança de que, também um dia destes – com indefinição temporal -, a legião de basbaques que, no calor das lutas quase tribais, tanto se entusiasma com a avassaladora demagogia que lhes vai batendo à porta, tomem verdadeira consciência de que, por tudo – e é muito! -, valerá por nos constituírmos em navegadores com bússola, escutando o mestre – porque sábio! – António Damásio: “Antes de chegar ao saber é preciso percorrer o ser e o sentir”.

Se o desporto, e o futebol em particular, nasceu como Ética não se justificará a sua prática sem ela – a Ética!

Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto”