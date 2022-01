A morte anunciada do Serviço Nacional de Saúde

OPINIÃO | LUÍS BATALAU

Como profissional de saúde, médico, com 75 anos de idade, que trabalhou no SNS durante 42 anos, que participou, quer na vertente assistencial e formativa , quer na gestão hospitalar, venho mais uma vez manifestar a minha grande tristeza, a minha preocupação e a minha revolta, por tudo o que se passa com a SAÚDE, neste pequeno e pobre país, devido à incompetência e irresponsabilidade dos políticos, governantes ou não, que nas últimas duas décadas colaboraram e continuam a colaborar na destruição do SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE. Basta focarmo-nos na resiliência da Ministra da Saúde, um dos maiores fracassos ministeriais deste paupérrimo governo!



Por favor, tenham vergonha! Basta de mentiras e de promessas balofas, em que a maioria dos portugueses já não acredita. Só aqueles que nada fazem e que nada contribuem para o desenvolvimento do nosso País e que vivem à custa de todos nós, é que acreditam nas patranhas diárias de quem nos governa, só para não perderem os “tachos”!



Dada a minha grande inexperiência na área da saúde e dado não perceber nada de política, parece-me importante dar um contributo, ainda que modesto, para conseguirmos capacidade para investir bem na SAÚDE.



Se em vez de 230 deputados na A.R. tivermos só 150 e em regime de exclusividade, se em vez de 20 ministros tivermos só 10 e reduzirmos o número de assessores, se em vez de 50 secretários de estado (só o MAI tinha 6) forem só 30, se em vez de uma catrefa de subsecretários de estado e um turbilhão de motoristas tivermos metade, imaginem o dinheiro que se pouparia anualmente para investir na saúde ou na educação! Trabalhem mais senhores deputados e ministros, e coloquem o PAÍS acima dos vossos interesses!



E se deixássemos de contratar médicos de competência duvidosa para os serviços de urgência, a empresas a preços excessivos, e contratássemos médicos para os quadros dos hospitais, não poupávamos dinheiro e os cidadãos não teriam melhores cuidados de saúde? A grande maioria dos portugueses e os Conselhos de Administração dos Hospitais, já perceberam a situação relativa a custos exorbitantes com esta medida e sem benefícios. Sra. Ministra da Saúde, o que tem a dizer sobre despesa extra e em que rubrica é apresentada? Será que a UE sabe disto? Ou a política pública de saúde passa por “engordar” o privado? Carreiras dos profissionais de saúde e condições de trabalho, são fatores de grande motivação no SNS!



Há 24 horas ouvi o Sr. PM numa reunião do partido socialista afirmar que anão aprovação do orçamento, veio adiar a aplicação de 750 milhões de euros do PRR, destinados à saúde. Também foi por isso, que a Ala Pediátrica do hospital de S. João do Porto andou adiada 12 anos? Eleições a quanto obrigas!



0ntem dia 22/12 no telejornal da RTP1, a Ministra da Saúde não foi capaz de responder às preguntas sobre contratação de médicos e enfermeiros para os hospitais, divagando sobre a contratação de triadores de covid e contratação de 400 camas ao social e ao privado. Mais um verdadeiro desastre no seu governo Sr. PM. A mentira de braço dado com a incompetência! Deixo um aviso importante nesta fase da pandemia. Esta nova variante do vírus, também se pode transmitir pela lambidela das botas!



Não tenho dúvidas Srs. Políticos, seria muito melhor para todos nós e para Portugal, se se vissem ao espelho e metessem a mão na consciência. Se não for assim, continuaremos num país em agonia e um SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE caótico! Se em vez de resiliente, a Sra. Ministra da Saúde fosse competente, outro galo cantaria! Portugueses abram a pestana! Estamos cansados deste socialismo!



Não publiquei este artigo por estarmos em época natalícia e a pedido de alguém que me é muito querido. Mas vai agora!

Luís Batalau, médico

Portimão, 22 de Dezembro de 2021