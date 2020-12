A nossa pobre democracia

OPINIÃO | FERNANDO PINTO

O Mundo está perigoso. A Europa levou séculos a organizar-se como hoje a conhecemos e foi já no século XX que optou pelo modelo supostamente grego de governo: a democracia. A democracia terá nascido na Grécia, ou melhor, em Atenas, mas essa democracia que enaltecemos, parecer-nos-ia hoje, no máximo, uma simples oligarquia, ou mesmo uma ditadura: nem as mulheres, nem os estrangeiros tinham direito a participar nem, muito menos, os escravos, que eram muitos. Participantes dessa democracia eram só homens acima dos 19 anos, filhos de pai (mais tarde, de pai e mãe) ateniense e possuidores de terras. Com estes filtros, participavam e usufruíam da tal democracia, uns 30 % da população adulta! Quais os países que, com estes mesmos parâmetros, caberiam hoje nesta definição? Provavelmente, mais que aqueles que gostaríamos. Mesmo assim há alguns, que só preenchendo estes quesitos ou parecidos, hoje em dia são considerados respeitáveis ou até mesmo, democracias!

Mas voltemos à Europa do século XX que, mergulhando raízes na Revolução Francesa (Liberté, Égalité, Fraternité) e em outros movimentos populares de alívio da pressão laboral e da falta de direitos do povo, construiu uma certa ideia de democracia tendo como paradigma, a democracia grega. Não serão a este propósito estranhos os movimentos libertários, socialistas e comunistas europeus dos inícios do século XX, para além da ascensão da burguesia, que incipientemente foram organizando as massas trabalhadoras e reivindicando mais direitos à decrépita aristocracia, até à queda dos grandes ditadores, desde os czares semideuses e dos prepotentes kaisers aos reis absolutistas. A sua substituição por regimes mais democráticos foi tarefa europeia, iniciada logo após a primeira Grande Guerra e não isenta de graves acidentes de percurso, dos quais o maior foi, sem dúvida, o período hitleriano da Alemanha e a sequente sujeição da Europa Oriental a Staline, com liberdades cerceadas e tiranias mais ou menos autocráticas até à extinção do Pacto de Varsóvia. Da ideia fundamental de democracia vieram a beneficiar todos ou quase todos os países que um pouco por todo o mundo se foram libertando dos diversos jugos coloniais: francês, britânico, holandês, belga e espanhol.

Só Portugal e a Espanha franquista ficaram, como se sabe, orgulhosamente sós, com a suas ditadurazinhas por cá e Portugal, também pelas colónias. Mas passemos adiante. O modelo de democracia europeia (chamemos-lhe assim), foi, embora tardiamente, exportado pelas potências coloniais para os novos países saídos desses antigos impérios em África, na Ásia, na Oceânia e nas Américas. Onde os modelos locais de exercício do poder não eram piramidais e por isso semelhantes ao europeu, deu-se o choque com os modelos tradicionais. É essencialmente o que temos vindo a assistir em África: o sistema democrático de exercício do poder por poucos em representação e em nome de muitos através de mecanismos como as eleições, choca frequentemente com outros e muito diversos exercícios tradicionais do poder, baseados, por exemplo, no exercício (próximo) do poder por um grupo socialmente aceite de mais velhos.

Também com os povos ameríndios se verificam choques. Exceptuando as fortes sociedades sedentárias maias, aztecas ou incas, as organizações sociais tradicionais são mais fluidas e o contacto de estrangeiros menos fácil. Foi por isso que aqui se verificaram grandes chacinas em vez da escravatura em massa, como em África. Tem sido um longo caminho este, o da igualdade entre os povos e da paridade entre os países. Basta ver a evolução da própria ONU para se perceber a dificuldade de erguer uma organização onde devem ter assento em pé de igualdade as mais diversas etnias, culturas, organizações sociais e políticas, tão díspares quanto distintas entre si: democracias de todo o tipo, ditaduras de todo o tipo, monarquias de todo o tipo. E se as democracias já são tão diferentes entre si, imagine-se o puzzle…

Esperemos que a ONU saia reforçada desta pandemia (de que a Organização Mundial de Saúde é uma das agências) que tem posto à prova a confiança entre países, a solidariedade mundial e outros valores menos evidentes. E nós, mantenhamo-nos vigilantes porque nestes tempos de liberdades cerceadas (de circulação, de encontro, de trabalho, etc.), os ataques às liberdades fundamentais (de imprensa, de expressão, de pensamento) e até às instituições que as servem (constituições, códigos ou constumes), tornam-se mais fáceis e vêm de onde menos se espera. Veja-se o recentíssimo exemplo de Macron que em França queria proibir a difusão de vídeos que mostrassem a violência policial, ou de Trump que estuda uma forma de amnistiar (ou indultar, ou lá o que seja) os seus familiares e amigos que ainda irão ser julgados, e de se amnistiar a si próprio! Ou de Bolsonaro, que procura sempre novos meios de controlar a Justiça que indaga dos seus filhos. Ou de Erdogan. Ou de Lukashenko. Ou de… Em todos os casos, já nem é falta de decoro: é mesmo prepotência gerada pelo medo! E esse medo é muito perigoso!



É neste Mundo perigoso que vos desejo um Natal tranquilo e um 2021 menos complicado que aquilo que se prevê!

Fernando Pinto

