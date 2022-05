“A nossa preocupação é recuperar o concelho”

Vila Real de Santo António

JORNAL do ALGARVE (JA) – Qual é o valor atual da dívida do município?

Álvaro Araújo (AA) – Neste momento a Câmara de VRSA tem uma dívida de 98 milhões de euros, enquanto a Sociedade de Gestão Urbana (SGU), empresa municipal, deve 64 milhões. Sei que o limite de endividamento para o nosso município é de 35 milhões e foi ultrapassado em quatro vezes mais. Isto significa que temos um município que tem o maior valor da dívida per capita do país e depois tem tudo o que é essencial a precisar de obras. Temos estradas com buracos, o Complexo Desportivo de VRSA e o Parque de Campismo de Monte Gordo a necessitarem de obras, tal como o Centro Cultural António Aleixo que precisa de cerca de um milhão de euros em intervenções. E agora pergunto, onde é que foi gasto todo o dinheiro da dívida? Se estivesse tudo em condições, tivesse havido investimento e houvesse mais património, a dívida estaria justificada. Quando há obra e há dívida, nós percebemos. Mas neste caso não.

JA – Como estão as negociações com o Fundo de Apoio Municipal (FAM) e como estão a ser resolvidas essas dívidas?

AA – Primeiro que tudo quero desmistificar a ideia que existe sobre o FAM, que era considerado por muitos como um “papão”. No fundo, é uma entidade que nos empresta dinheiro e a quem nós temos de prestar contas. Se existe um negócio que seja justificável e que dê rendimento ao município, o FAM acaba por concordar, por exemplo. Vamos lançar um novo repto ao FAM, relacionado com a ação social, pois temos muitos funcionários dessa secção há muitos anos que estão de forma precária. São pessoas fundamentais e que não podemos mandar embora, porque depois não conseguimos dar respostas sociais. Mas se houver abertura por parte do FAM para contratar estas pessoas, vamos diminuir em muito a nossa despesa.

(…)

Gonçalo Dourado

(leia a entrevista completa no Jornal do Algarve de 12 de maio de 2022)