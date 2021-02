A partir de domingo Loulé terá 3 dias de folia “online”

A partir do próximo domingo a Câmara de Loulé vai celebrar três dias de folia ‘online’ para assinalar a edição de 2021 do centenário Carnaval de Loulé, cancelada devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

Em comunicado, o município adianta que para o próximo domingo, segunda e terça-feira está agendada a divulgação de uma “exposição virtual com imagens de antigas edições do corso”, nas redes sociais do município.

O objetivo é recordar os “temas que têm servido de sátira ao desfile, a qualidade artística aplicada na execução dos carros alegórico ou a beleza dos fatos e adereços dos figurantes” num evento que “há mais de 100 anos” percorre anualmente a Avenida José da Costa Mealha.

Outro dos pontos altos das celebrações é o tradicional Baile de Gala no “Palácio” da Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA), este ano substituído por um baile emitido em ‘streaming’, através do Facebook da Câmara de Loulé, na segunda-feira às 21:30.

O Auditório do Solar da Música Nova é o centro da festa, onde a Orquestra Fora d´Horas irá tocar ”conhecidos temas do Carnaval, sobretudo muito samba”, que pretendem servir de “convite para um pezinho de dança na sala de estar” das famílias louletanas ou de quem quiser assistir em qualquer ponto do globo, lê-se na nota.

A Avenida José da Costa Mealha não acolhe este ano os três dias de corso carnavalesco, mas a autarquia irá colocar “alguns apontamentos decorativos alusivos ao Carnaval” neste recinto, assim como “noutras artérias do centro da cidade”, relembrando que, apesar das circunstâncias da pandemia, “esta é uma festa que vive na alma louletana”.

A Câmara realça que não queria “deixar passar em branco este momento” e optou por substitui o habitual corso por outras iniciativas que, ainda assim, assinalassem a data e permitissem que “todos” pudessem “acompanhar o programa na segurança e conforto dos seus lares, sem colocar em causa o cumprimento das regras” impostas pelo estado de emergência.

Citado na nota, o presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo destaca que “seria impossível organizar um Carnaval” como é habitual, com o “ajuntamento de público e o convívio entusiasmado entre os foliões” e espera que desta forma possa “levar um pouco do espírito do Carnaval de Loulé a todos os que estão confinados”.

Em outubro, a autarquia anunciou que a edição de 2021 do Carnaval de Loulé não se iria realizar, devido à pandemia de covid-19.

Portugal registou hoje 203 mortes relacionadas com a covid-19 e 2.583 casos de infeção com o novo coronavirus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim da DGS revela também que estão internadas 6.070 pessoas, menos 274, a maior redução registada nos últimos dias, das quais 862 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, menos 15.