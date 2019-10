A propósito do Dia Nacional da Água

A Águas do Algarve, não quer deixar de celebrar este dia tão importante, em que se celebra o Dia Nacional da Água.

Trata-se de mais um dia, para que todos possamos refletir e

dar o nosso contributo em prol do uso eficiente da Água, um bem cada vez mais

escasso, para o consumo humano. Mas quando o assunto é água e sustentabilidade

de recursos, é fundamental ter presente dois princípios principais: 1. a água

doce é um recurso finito, vulnerável, e cada vez mais escasso; 2. a água pode e

deve ser reutilizada, após corretamente tratada nas ETAR, evitando-se maiores

prejuízos ao ambiente, e posterior escassez ou inacessibilidade para muitos.

Veja-se contudo que não é por falta de água no Planeta, uma

vez que este é riquíssimo, também, nesta substância. Afinal a água está

presente em cerca de 71% da superfície da Terra, enquanto os restantes 29% são

compostos por continentes e ilhas. Contudo, 96,5 de toda a água da Terra está

nos oceanos i.e água salgada, enquanto que apenas 3,5% são lagos de água doce e

água congelada nas calotes polares. No entanto quase toda a água doce está sob

a forma de gelo: 69%. Além desta existe também uma quantidade muito elevada de

água doce em forma líquida, sob a superfície da Terra. A água potável, é um recurso finito, que se

dissemina em partes desiguais pela superfície terrestre. Veja-se a tabela

abaixo:

Embora seja uma substância abundante no planeta,

especialistas mundiais alertam para a possibilidade de colapso total das

reservas de água doce, em vários países. Entre os países sob risco extremo com

falta de água estão: Bahrein, Qatar, Kuwait, Líbia, Djibouti, Emirados Árabes,

Iêmen, Arábia Saudita, Omã e Egito.

Os números são claros. A quantidade de água no planeta é

elevada contudo é fundamental trata-la de forma adequada e consumi-la com um

pingo de consciência.

Todas as águas, doces e salgadas, formam um elo preciso e

perfeito, permitindo que a vida na Terra continue a existir. É responsabilidade

de todos nós, TODOS, cuidar e proteger este recurso com a importância que ele

merece.

Sabia que a quantidade de água doce produzida através do seu

ciclo natural é hoje basicamente a mesma que em 1950 e que deverá permanecer

inalterada até 2050!! Verdade! No entanto, em cerca de 100 anos o consumo de

água cresceu 6 vezes, taxa duas vezes maior que o crescimento demográfico. O

uso intensivo na agricultura foi a principal causa do aumento. É só fazer as

contas.

O ideal? Reduzir o consumo de água.

A dessalinização, também nos surge como uma das alternativas

ao abastecimento público. Sabemos que atualmente, o abastecimento de água à

população de alguns países só é possível por meio da dessalinização. A

tecnologia mais utilizada é a osmose inversa, representando 65% da água

dessalinizada do mundo. Países como Israel, Arábia Saudita, Kuwait e

determinadas regiões da África e do Oriente Médio estão na dianteira no uso

dessa forma de potabilização da água. Veja-se o caso da Arábia Saudita, tem uma

população de cerca de 34 milhões de hab. sendo 50% oriunda da dessalinização. O

processo, porém, traz riscos ao meio ambiente que é fundamental ter em

conta. De acordo com dados de 2018 da

ONU, existem cerca de 16 mil ETAR de dessalinização, em 177 países. Os recursos

hídricos não convencionais, como os oriundos da dessalinização, são fundamentais

para promover o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

(ODS) o qual tem o objetivo de assegurar

a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos.

A dessalinização pode ampliar os suprimentos de água para além do que está

disponível nos ciclos hidrológicos. Mas para isso, também são necessárias

inovações na gestão e rejeição da água salobra residual que é remetida para os

oceanos.

Não nos esqueçamos que ao cobrir 70% do planeta, os mares e

oceanos fornecem alimento para mais de 3 bilhões de pessoas, além de absorverem

30% do dióxido de carbono lançado na atmosfera e 90% do calor gerado pelas

mudanças climáticas. Proteger os oceanos é tão fundamental quanto proteger a

nossa saúde.

Na Águas do Algarve contribuímos para que a água não falte

nas nossas casas.

E é tão fácil, puder colaborar. Ora veja algumas dicas

• Ao final

de um dia de trabalho, nada melhor do que um duche. Tenha um pingo de

consciência e tome um duche rápido (5 minutos), fechando a torneira enquanto se

ensaboa.

• Quando o

calor aperta, as plantas necessitam de maior atenção e de mais água. Regue-as

no início da manhã ou ao final do dia para evitar que a água se evapore muito

depressa.

• Se lavar

a loiça à mão, não deixe a água a correr. Em vez disso, encha um dos lados do

lava-loiça ou uma pequena bacia com água limpa para enxaguar a loiça.

• Beber

água é a melhor forma de manter os níveis adequados de hidratação. Quando for à

praia, leve a água da torneira consigo numa garrafa reutilizável. Cuide de si e

proteja o ambiente.

• Roupas

claras e roupas escuras: todos temos um pouco das duas. Opte por lavar as

roupas mais escuras com água fria. Ao fazê-lo, estará não só a desperdiçar

menos água, já que a lavagem a frio utiliza menos, como ajudará a manter as

cores da roupa.

• No Verão

ainda há mais tendência para os homens cortarem a barba. Por isso encha metade

do lavatório com água para fazer a barba e feche a torneira enquanto se

barbeia. Por menor que seja o fluxo de água a sair da torneira, ao fim de

alguns minutos a água desperdiçada será grande.

• Se é

daquelas pessoas que mesmo no Verão gosta de um banho morno ou quente

lembre-se: enquanto a água vem fria no início do duche, guarde essa água num

recipiente para mais tarde regar as plantas ou lavar o chão.

• Seja

Verão ou Inverno devemos manter os nossos dentes sempre bem escovados. Mas em

vez de desperdiçar água nesses momentos, encha apenas um copo de água. Isto

basta para a sua lavagem habitual.

• Um sumo

de frutas frescas ou um chá frio são sempre boas opções nos dias de mais calor.

Mas não precisa de exagerar na água utilizada. Utilize apenas a necessária para

os seus refrescos.

• No Verão

costumamos lavar o carro mais frequentemente. Não lave o carro com uma

mangueira. Isto não só desperdiça água como deixa o carro mal lavado. Um balde

de água, uma esponja e algum sabão são uma forma muito melhor de lavar o carro

e poupar água. Ou então, lave numa estação automática.

• Fruta e

legumes: no Verão apetece ainda mais. Com a água que lavar as frutas e legumes

pode ainda utilizar para regar as plantas mais tarde. Assim não desperdiça uma

água que ainda está em perfeitas condições para regar as suas flores.

• Verão é

sinónimo de mar e piscina. Se é um dos sortudos que tem uma piscina no seu

jardim, não se esqueça de cobri-la com uma proteção própria para evitar a

evaporação da água. Além disso evita também a sujidade.

E você, faz sua parte quando o tema é usar a água de forma

sustentável?

Bom dia Nacional da Água.

Teresa Fernandes