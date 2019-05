A reforma do mapa das freguesias em discussão na CCDR Algarve

.

O auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), em Faro, vai ser palco, na próxima segunda-feira, dia 4 de fevereiro, de um seminário sobre a reforma do mapa das freguesias concretizada em 2013

Contando com a presença do secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, e do presidente da CCDR Algarve, Francisco Serra, entre outras personalidades, na sessão de abertura, o seminário tem como objetivo dar a conhecer os resultados dos inquéritos desenvolvidos pela equipa de projeto, nomeadamente sobre as repercussões no exercício das suas competências pelos eleitos locais e no quotidiano das populações, tendo subjacente uma perspetiva de coesão territorial.

Durante a tarde, decorrerá uma mesa redonda com eleitos locais, sobre os benefícios e constrangimento da governação de proximidade nas novas freguesias da região, moderada pelo professor João Guerreiro da Universidade do Algarve, a qual será seguida de debate.

Este projeto foi desenvolvido pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (CICS.NOVA) da Universidade Nova de Lisboa e pelo Centro de Investigação em Arquitectura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitectura (CIAUD) da Universidade de Lisboa, em estreita parceria com a CCDR Algarve, tendo contado com a participação dos eleitos e das populações das freguesias envolvidas na reorganização de 2013.