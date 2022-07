A regionalização é um caso sério

Claro que a regionalização não pode nem deve ser levado a brincar, já que andou ao deus dará, foi levada a brincar e tem andado às costas de gente com graves problemas de ancas ou de coluna. O referendo sobre o assunto foi inventado para umas potenciais regiões passarem rasteira a outras, cada qual com o seu pretexto. Consolidado o descolamento da Madeira e dos Açores, para tal alterou-se a Constituição, fazendo-se depender a criação de regiões da simultaneidade em todo o País e purgando a possibilidade de regiões-piloto. Esta purga visou obviamente o Algarve, quando se receava que os autóctones ainda contassem para as estatísticas do voto.

Em 8 de novembro decorreu um referendo nacional sobre a matéria e a pergunta colocada aos eleitores foi “Concorda com a instituição em concreto das regiões administrativas?”. O resultado era previsível. Com uma insignificante exceção do Alentejo, foi um Não, designadamente no Algarve, porquanto a pergunta submetida começou logo por nascer mentirosa – o referendo sugeria a divisão do País pelo arrumo das velhas províncias em oito “regiões” com a indefinição de “capitais” e limites, pelo que apenas seria de esperar que o País recusasse oito sacos de gatos, com resultados expressos conforme os gatos.

Poderia tentar-se descortinar se o referendo de 1998 foi ou não politicamente legítimo ao apresentar como desenhadas oito regiões com designações acabadas – Região de Entre Douro e Minho, Região de Trás-os-Montes e Alto Douro, Região da Beira Litoral, Região da Beira Interior, Região da Estremadura e Ribatejo, Região de Lisboa e Setúbal. Região do Alentejo e Região do Algarve. Colocar em referendo nacional esta divisão administrativa é algo muito diferente do que fazer a mesma pergunta de 1998 com as designações ora solfejadas para efeitos de fundos estruturais europeus: Região Norte, Área Metropolitana de Lisboa, Região Centro, Região do Alentejo, Região do Algarve. Os gatos continuam no saco apesar de os sacos serem em menor número.

Daí que uma regionalização administrativa a sério apenas será politicamente viável com um compromisso político quanto mais abrangente, melhor, pelo que os mais crentes na regionalização sonharam com novo referendo em 2024. Só que o que era válido até ontem, deixa de vigorar amanhã porque, como se sabe, uma das partes borregou. No Algarve, que sido levado, por esta via ou outra, a pensar que já é “região”, esse assunto como que lhe passa à margem, e também porque cada vez mais assuntos lhe passam à margem entretido como anda com tanto quintal provinciano e com tanta prima-dona-

É verdade que o Algarve, o Alentejo e de algum modo Trás-os-Montes e Alto Douro salvam-se da guerra das designações e das “capitais” regionais, mas o referendo que é impositivamente nacional, deverá ser idêntico ao de 1998 porque há gente que borrega, e o sonho da Região piloto nem sequer voltou a subir à cabeça dos algarvios enquanto dormem. Claro que não se pode sonhar quando se tem a cabeça noutro lado.

Flagrante acordo: Magallanes – o autor não escreve a palavra conforme qualquer que seja o acordo ortográfico, incluindo o transfronteiriço. E não escreve por respeito a Fernão Magalhães. Tenham lá santa paciência.

Carlos Albino